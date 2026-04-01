Seleção Brasileira
Gols de Brasil x Croácia: veja melhores momentos da vitória da Seleção Brasileira

Igor Fonseca

Publicado: 01/04/2026 às 07:40

Brasil x Croácia/ AFP

A Seleção Brasileira venceu a Croácia no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. Veja os gols e melhores momentos da partida, disputada no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, nessa terça-feira (31).

Gols e melhores momentos de Brasil x Croácia

Com seis mudanças em relação ao time que perdeu por dois a um contra França, os comandados de Carlo Ancelotti saíram na frente nos acréscimos do primeiro tempo.

O gol veio justamente de uma das mudanças feitas pelo treinador italiano: Danilo (Botafogo), que aproveitou uma boa jogada de Vinicius Júnior após um lançamento de Matheus Cunha, para marcar.

Na segunda etapa, com várias mudanças, a Croácia empatou com Sosa após desentendimento entre Marquinhos, Bento e Danilo (Flamengo) aos 39 minutos.

Logo em seguida, Endrick sofre um pênalti Igor Thiago cobra para empatar.

Em contra-ataque aos 48 minutos da segunda etapa, Igor Thiago achou Endrick, que avançou e deixou Gabriel Martinelli na cara do gol, o ponta chutou cruzado e fechou o placar para o Brasil.

Time titular do Brasil: Bento, Ibañez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos. Casemiro, Danilo (Botafogo). Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e João Pedro.

Croácia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Caleta-Car, Perisic. Kramaric, Modric, Sucic, Baturina e Budimir.

