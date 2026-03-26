Onde vai passar o jogo do Brasil hoje? Veja como assistir ao vivo Seleção Brasileira x França
Saiba o horário e qual canal vai transmitir ao vivo o amistoso entre a Seleção Brasileira e a França nesta quinta-feira (26), em Boston
Publicado: 26/03/2026 às 14:54
A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira (26), às 17h (horário de Brasília), para um amistoso de peso contra a França, em Boston, nos Estados Unidos. O duelo é um dos últimos testes na preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir ao vivo Brasil x França
O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo nessas opções:
- GloboPlay (Streaming);
- GETV (YouTube)
- TV Globo (Canal aberto)
- Sportv (Canal fechado)
Além da grande expectativa pelo clássico mundial, a partida é marcada por uma série de desfalques na equipe comandada por Carlo Ancelotti e pela ausência do camisa 10 Neymar, que sequer foi convocado para esta Data Fifa.
Como chegam as equipes e o provável 11x11
O técnico italiano Carlo Ancelotti deve promover sete mudanças no time titular em comparação à equipe que entrou em campo diante da Tunísia em 11 de novembro - última partida disputada pela Canarinho.
Às vésperas de um dos testes mais difíceis da equipe, a extensa lista de desfalques do departamento médico chegou a sete nomes, com a baixa confirmada do capitão Marquinhos.
Devido às lesões, Ancelotti não conta com estes jogadores: Caio Henrique, Marquinhos, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.
Do lado francês, apenas um desfalque: Jules Koundé, que está lesionado e fica de fora. Para o capitão e camisa 10, Kylian Mbappé, pode ser um jogo com uma marca histórica. O atacante do Real Madrid está a dois gols de se igualar a Olivier Giroud (57 gols) como maior artilheiro da história da Seleção Francesa.
- Provável escalação do Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; G. Martinelli, Raphinha, Vini Jr. e Matheus Cunha.
- Provável escalação da França: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Olise; D. Doué, Mbappé e Dembelé.
Raio-X do Clássico: O histórico completo de Brasil x França
O duelo desta quinta-feira é o 16º capítulo de uma das maiores rivalidades intercontinentais do futebol. No retrospecto geral, a Seleção Brasileira leva uma ligeira vantagem, com sete vitórias contra cinco dos europeus.
No entanto, quando o assunto é Copa do Mundo, a França se consolidou como uma verdadeira "pedra no sapato" da Canarinho nas últimas décadas. Além de derrotar o Brasil na final de 1998, os franceses eliminaram a Seleção em 2006 e 1986. A única vitória brasileira em mundiais ocorreu na genialidade da era Pelé, em 1958.
- Retrospecto Geral (16 partidas):
- Vitórias do Brasil: 7
- Vitórias da França: 5
- Empates: 4
- Gols: Brasil 27 x 20 França
Confrontos em Copas do Mundo:
- 1958 (Semifinal): Brasil 5 x 2 França
- 1986 (Quartas de final): Brasil 1 x 1 França (Franceses avançaram nos pênaltis)
- 1998 (Final): Brasil 0 x 3 França
- 2006 (Quartas de final): Brasil 0 x 1 França
Últimos 5 jogos (Amistosos e Oficial):
Apesar do peso histórico dos franceses em mundiais, o Brasil levou a melhor nos dois encontros mais recentes entre as seleções, ambos em partidas amistosas.
- 2015 (Amistoso): França 1 x 3 Brasil
- 2013 (Amistoso): Brasil 3 x 0 França
- 2011 (Amistoso): França 1 x 0 Brasil
- 2006 (Copa do Mundo): Brasil 0 x 1 França
- 2004 (Amistoso): França 0 x 0 Brasil
