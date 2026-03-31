Carlo Ancelotti promove entradas de Ibañez, Danilo, Luiz Henrique e João Pedro para encarar o algoz do Catar. Partida define os últimos nomes da lista para o Mundial de 2026.

Brasil x Croácia: com mudanças no time titular, Seleção faz último teste antes da convocação para a Copa (Fotos: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO / AFP)

O torcedor verá nesta terça-feira a última partida da Seleção Brasileira antes de Carlo Ancelotti revelar os 26 convocados para a Copa do Mundo. O amistoso contra a Croácia, em Orlando, será a oportunidade derradeira para os atletas convocados mostrarem serviço.

Será também a chance para o Brasil provar ser competitivo contra um adversário europeu relevante no cenário mundial. Contra a França, em Boston, na semana passada, a seleção mostrou pobreza ofensiva, errou demais e foi derrotada por 2 a 1.

"Estamos no caminho e no ponto correto. Alguns jogos foram muito bons, outros jogos um pouco menos. Temos que melhorar, obviamente. Estamos num processo, precisamos de calma e tranquilidade", acredita Ancelotti.

O técnico italiano disse já ter em sua mente a escalação que considera ideal para a estreia na Copa do Mundo, diante do Marrocos, e quase todos os nomes definidos que estarão na lista final, a ser anunciada em 18 de maio. "Temos uma ideia bastante clara do que temos de fazer na Copa do Mundo".

Antes disso, é importante para Ancelotti fazer os últimos testes no amistoso com os croatas, de modo que vai promover mudanças em relação à escalação que começou a partida contra os franceses. O zagueiro Ibañez, o volante Danilo e os atacantes Luiz Henrique e João Pedro devem ganhar uma vaga entre os titulares.

Destaque do Chelsea, João Pedro terá nova oportunidade para ser o homem-gol do Brasil, o que ainda não conseguiu. Na sua avaliação, o pouco tempo de convivência na seleção atrapalha o entrosamento entre os atacantes.

"Eu jogo na Inglaterra, Vini joga na Espanha, Raphinha também. A gente vem se conhecendo mais. A questão de ser o Vini do Real Madrid, o João Pedro do Chelsea ou o Raphinha do Barcelona, daqui a pouco isso vai começar a andar", opinou.

No caso do versátil Ibañez, Ancelotti quer vê-lo improvisado na lateral-direita no lugar de Wesley, cortado por lesão.

"A minha questão de jogar na lateral vai ser mais conservador. Não vou ser aquele que vai chegar lá na frente, cruzar e dar assistências. Vou fornecer o defensivo para o ponta poder atacar e fazer o que quiser durante o jogo", avisou o defensor do Al-Ahli.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Há mudanças no ataque, mas não no sistema de jogo. Segue a seleção com quatro atacantes, entre eles Vini Jr, contestado pela apresentação ruim ante a França, e Matheus Cunha, que tem atuado quase como um meia.

"Croácia e França são seleções que estão nas prateleiras mais altas do futebol mundial. Normalmente, a gente não tem tantas experiências como esses jogos. A gente joga dentro do futebol sul-americano. É maravilhoso estar tendo esta oportunidade", avaliou Cunha, atleta do Manchester United.

A Croácia foi algoz dos brasileiros na última Copa do Mundo no Catar ao eliminar o Brasil nas quartas de final, nos pênaltis. Semifinalista em 2022 e vice-campeã em 2018, a seleção croata manteve a base, incluindo o técnico Zlatko Dalic, à frente da equipe desde outubro de 2017.

Em relação ao elenco que esteve presente na última Copa, 13 jogadores foram convocados pelo treinador para esta Data Fifa, que começou com vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia.

Luka Modric, hoje no Milan, está mais velho, mas é ainda o mais talentoso jogador desta geração. Capitão, o meia de 40 anos jogará na América do Norte o último Mundial de sua carreira. "Ele é único. Não tem um jogador como Modric no mundo", definiu Ancelotti, treinador do croata no Real Madrid.

FICHA TÉCNICA

BRASIL X CROÁCIA