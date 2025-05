Netinho comemora fim de terceira fase de quimioterapia: ''Agradecido''

Netinho/foto: Reprodução/Redes sociais

O cantor Netinho, 58 anos, usou as redes sociais para celebrar o fim da “terceira temporada” de quimioterapia. O cantor foi diagnosticado com câncer no sistema linfático e está internado em um hospital de Salvador (BA).

“Ontem tive uma noite ótima, acabou a quimioterapia, a terceira temporada, tomei injeção na barriga, que estimula a medula. A medula está dando resultados incríveis, minha médica está satisfeita. Estou aqui com meu exame, meus leucócitos estão excelentes. Os neutrófilos indicam que não terei baixa imunidade nessa nova temporada de tratamento”, disse o cantor.

Netinho ainda antecipou para os fãs as próximas fases do tratamento contra a doença. “Amanhã recebo uma última injeção na barriga e vou para casa logo em seguida, fico sete dias e volto para a quarta temporada de quimioterapia. Já passei da metade, está tudo dando certo, vamos que vamos. Hoje, volto a caminhar nos corredores do hospital”.

