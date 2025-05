Marcelo Caetano, diretor de 'Baby', será júri da Queer Palm, em Cannes

/Foto: Fábio Audi

O cineasta brasileiro Marcelo Caetano (de Corpo Elétrico e Baby), foi anunciado como jurado da Queer Palm no Festival de Cannes 2025. O prêmio, que há 15 anos celebra produções com temáticas LGBTQIAPN%2b, contempla filmes de todas as mostras do evento, que começa na próxima terça-feira (13) e segue até o dia 24 na Riviera Francesa.

Em 2024, Marcelo concorreu à Queer Palm com Baby, que já foi exibido em mais de 80 festivais e acumula 28 prêmios, incluindo o Redentor de Melhor Filme no Festival do Rio e o prêmio de Ator Revelação (para Ricardo Teodoro), na Semana da Crítica de Cannes. Na edição passada, o vencedor foi o romeno Três Quilômetros até o Fim do Mundo, de Emanuel Pârvu.