Técnico de internet é condenado por estuprar mulher e oferecer um mês grátis de serviço como pedido de desculpas em Paulista

O acusado admitiu a prática do ato sexual, mas alegou que ocorreu com consentimento da vítima./Foto: Reprodução/Google Street View

A 2ª Vara Criminal de Paulista, no Grande Recife, condenou um técnico de internet a seis anos de prisão, em regime inicial semiaberto, por estuprar uma mulher em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Após o crime, o homem ofereceu um mês grátis de internet à vítima, como pedido de desculpas.

A sentença foi publicada na última quarta-feira (30). Segundo a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o caso ocorreu em 30 de outubro de 2020, no bairro de Pau Amarelo.

O homem, identificado pelas iniciais A.S.D.S., oferecia serviço de internet à vítima desde março de 2020 e comparecia mensalmente à residência dela para receber o pagamento.

No dia do ocorrido, ele foi atendido no portão e pediu um copo de água. Ela entrou em casa para buscar a água, mas sem trancar o cadeado do portão.

"Quando estava dentro do imóvel, a vítima foi surpreendida pelo imputado, que entrou na casa sem a sua autorização e já foi perguntando se ela estava sozinha, tendo a vítima respondido que sim", diz a denúncia.

O homem, então, teria estuprado a mulher, que teve a boca tapada para que não gritasse. O ato só teria sido interrompido com o barulho da chegada do irmão dela, de 9 anos. Ele deixou a casa sem falar nada, deixando a vítima em estado de choque.

"Minutos depois, o denunciado enviou mensagens para [a vítima], desculpando-se pelo ocorrido e oferecendo-lhe um mês de internet grátis pelo 'acontecido'", relata o MPPE.

Em inquérito policial e à Justiça, o acusado admitiu a prática do ato sexual, mas alegou que ocorreu com consentimento da vítima.

"As mensagens que ele enviou para a vítima logo após o fato demonstram exatamente o contrário do que alega", diz o juiz Eugênio Cícero Marques na sentença. "É importante salientar que a vítima, tanto na fase do inquérito policial quanto em juízo, relatou com minúcias a prática dos fatos pelo acusado", acrescenta.