Pernambuco reduziu em 22% os casos de homicídios em abril de 2025, diz Governo

Abril teve o menor número de MVIs de 2025 até agora/Foto: Janaína Pepeu/Secom

Pernambuco registrou uma queda de 22% nos casos de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) em maio de 2025, com 251 casos. Em abril do ano passado foram contabilizadas 322 ocorrências do tipo. A gestão atribuiu a diminuição ao programa Juntos Pela Segurança, executado pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE).





De acordo com dados preliminares da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace), abril teve o menor número de MVIs de 2025 até agora.





“Chegamos ao 11º mês seguido de redução nos homicídios em Pernambuco. São resultados extremamente positivos que conseguimos nas reduções das Mortes Violentas Intencionais e na questão no combate ao crime contra o patrimônio e roubo de cargas. Tudo isso que a gente vem conseguindo fazer juntos tem surtido efeito para a população, embora a gente saiba que o desafio é muito maior”, disse a governadora Raquel Lyra.





“O que estamos vivenciando é fruto de um esforço coletivo, baseado em planejamento, investimento e trabalho firme de todas as forças de segurança. Os números mostram que é possível, sim, reduzir a criminalidade quando há compromisso e ação integrada. A determinação da governadora Raquel Lyra tem sido fundamental para garantir estrutura, inteligência e valorização dos profissionais da segurança pública”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.





Curso de formação





Pela manhã, no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE), a governadora e a vice-governadora Priscila Krause participaram da abertura oficial do Curso de Formação Profissional para os aprovados no concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Ao todo, 445 futuros delegados, agentes e escrivães vão atuar na segurança do Estado.





A previsão é que até 2026, mais de 7 mil novos profissionais das forças de segurança, incluindo as Polícias Civil, Militar, Científica, Penal e o Corpo de Bombeiros, entrem na segurança do estado.