Governo desapropria terreno para novo Hospital Getúlio Vargas

/Foto: Divulgação

O Governo de Pernambuco desapropriou um terreno no bairro de San Martin para construir o novo Hospital Getúlio Vargas, com capacidade para 570 leitos, ou seja 184 a mais que a unidade que funciona hoje no Cordeiro e foi fundada em 1953. Serão investidos R$ 400 milhões. O projeto do hospital ficará pronto em 180 dias para, então, a obra ter início com prazo de conclusão de 30 meses.





O novo HGV terá uma área de, aproximadamente, 60 mil metros quadrados. Do total de R$ 400 milhões de investimento, R$ 350 milhões são relativos à execução das obras, além do custo da desapropriação do terreno.

“A governadora Raquel Lyra entende a necessidade da renovação da estrutura física de um equipamento que tem uma relevância enorme para a região e que é uma grande referência no atendimento em várias especialidades na área da saúde. Será entregue um equipamento novo, com mais leitos, projetado para ser um hospital dentro das normas de segurança previstas e para oferecer uma saúde de mais qualidade”, pontuou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.





“Esse é um hospital há muito tempo sonhado pelos pernambucanos. O novo Getúlio Vargas terá mais leitos, ampliando a capacidade de atendimento. Será um equipamento maior, mais moderno e que vai oferecer um atendimento mais qualificado à população. O investimento, superior a R$ 400 milhões, visa recuperar a infraestrutura do HGV”, afirmou o secretário de Projetos Especiais, Rodrigo Ribeiro.