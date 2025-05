Diario de Pernambuco recebe prêmio Mérito Aurora Pernambucana de Imprensa

O evento foi realizado na Alepe/Foto: Francisco Silva/DP Foto

O Diario de Pernambuco foi homenageado pela Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) com o prêmio Mérito Aurora Pernambucana de Imprensa. O evento foi realizado na tarde desta segunda-feira (5) no auditório Ênio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e o prêmio foi recebido pela diretora de jornalismo, Paula Losada.

A homenagem destaca o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, comemorado no dia 3 de maio, e visa reconhecer as pessoas físicas e jurídicas que contribuem com o fortalecimento do trabalho dos jornalistas, com os veículos de comunicação em suas mais diversas mídias e também para a manutenção da liberdade de imprensa.

“O Diario de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação de língua portuguesa, é um grande pérola da coroa. E eu digo coroa porque como nós fomos um império ligado a Portugal. Esse é o presente que o Diario de Pernambuco nos dá como órgão de imprensa, por representar tão bem o jornalista e ser a memória viva da sociedade”, destacou o presidente da AIP, Múcio Aguiar, durante o evento.

Ele ainda complementou: “É impossível a gente entender a história do Brasil desses 200 anos sem dedilhar as páginas do Diario de Pernambuco, que é uma riqueza, seja textual, de acervo fotográfico, acervo de desenhos e de charges. É um jornal que deu para o Brasil grandes nomes para o jornalismo. Então, homenagear o Diario Pernambuco é homenagear toda essa trajetória de um jornalismo livre, de um jornalismo comprometido com a verdade e com os princípios éticos”.

Inaugurado em 7 de novembro de 1825 pelo tipógrafo Antonino José de Miranda Falcão, o DP completa 200 anos de história em 2025. Desde sua fundação, o jornal teve um grande papel na cobertura de eventos nacionais e internacionais, defendendo a liberdade de imprensa e sendo um porta-voz da população. Uma das ocasiões foi a defesa da abolição da escravatura, quando o jornal deu cinco dias de férias aos funcionários após a assinatura da Lei Áurea, em 1888.

O jornal também foi alvo de censura e sofreu com ataques, tendo seus jornais queimados e rasgados, além de enfrentar depredações da sede. O periódico deixou de circular por alguns dias nos anos de 1911, 1912, 1931 e 1945.

A homenagem da AIP foi criada em 2011, mas desde 2019 estava fora do calendário de eventos da Associação. Ao todo, 25 pessoas ou instituições que de fato prestam serviços ou apoiam o trabalho da imprensa foram agraciadas nesta edição.