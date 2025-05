Perigo nas ruas: a cada dia, quase 4 postes são derrubados, em média, em sinistros de trânsito no Estado

Reposição de postes derrubados em acidentes exige tempo e dinheiro/Foto: Divulgação

Entre janeiro e abril deste ano, 450 postes de energia pública foram derrubados ou danificados em Pernambuco., em sinistros envolvendo carros, ônibus ou caminhões.

Isso significa uma média de 3,8 estruturas atingidas em acidentes, por dia, segundo dados, divulgados, nesta segunda (5), pela Neoenergia Pernambuco.

Esses números fazem parte de um alerta da empresa, em meio ao Maio Amarelo, mês de mobilização para a segurança viária.

Em 2024, foram aproximadamente 1,5 mil estruturas danificadas por colisão de veículos em todo o Estado.

Consequências

Ainda segundo a Neoenergia, essas colisões provocaram interrupção no fornecimento de energia para milhares de clientes do Estado. Também exigiram horas de serviços para a substituição de postes, reconstruções de rede de distribuição e restabelecimento da energia.





Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção.





Cuidados

Diante disso, a Neoenergia ressalta os cuidados que devem ser tomados durante um acidente com poste de energia.





A principal orientação de segurança em casos de sinistro é que, se cabos forem partidos e vierem ao solo, é importante que as pessoas permaneçam no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da Neoenergia.

As pessoas não devem se aproximar do local da colisão. Com o impacto da batida, os cabos de energia podem se romper e cair no veículo ou no chão.





A concessionária alerta também que, em caso de acidente com poste da rede elétrica, é fundamental manter a calma e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Neoenergia por meio do número 116.





Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes devem arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária.

Os valores ficam em torno de R$ 3 mil e contemplam o poste, estruturas, fios e equipamentos dos pontos danificados.

Confira dicas





Mantenha o veículo com a manutenção em boas condições, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;





Não use celular quando estiver dirigindo. Além da infração gravíssima, o motorista poderá colocar em risco a vida dos pedestres e outros motoristas;





Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário;





Respeite os pedestres e sempre use cinto de segurança e capacete, para motociclistas;





Sempre mantenha distância segura do veículo à frente;





Não dirija sob o efeito do álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;





Nunca dirija com sono.