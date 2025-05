Colisão entre carro e moto mata duas pessoas no Agreste

/Arquivo DP

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou dois mortos e um ferido na noite deste domingo (4), na PE-145 em Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionado para a ocorrência por volta das 21h55, o acidente deixou pelo menos duas vítimas fatais. Uma delas, um jovem de 17 anos, identificado como Brejense Alisson Kaik, que estava em uma moto Fan 150 retornando da Barra de Farias, Região Metropolitana do Recife, faleceu no local.

A segunda vítima, Robson Régis de Araújo Lima, de 22 anos, era residente de Vila do Socorro, próximo a Serra dos Ventos, Zona Rural de Belo Jardim. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o terceiro envolvido, identificado como Jemerson José da Silva, de 19 anos, e que estava junto a Robson, teve escoriações no corpo e foi removido do local por populares.