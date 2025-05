''Investimentos em Inteligência deixam segurança de Pernambuco no mesmo nível da PF'', diz secretário da SDS

De acordo com Alessandro Carvalho, mesmo com os piores efetivos em todas as forças de segurança da história de Pernambuco, o Estado está conseguindo redução consecutiva de um ano em números de homicídios

/Nivaldo Francisco/DP

Em entrevista após a aula inaugural do Curso de Formação Profissional da Polícia Civil de Pernambuco 2025, que aconteceu nesta segunda-feira (5), no Centro Universitário Frassinetti do Recife (UNIFAFIRE), o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS), Alessandro Carvalho, destacou que os R$ 30 milhões investidos em equipamentos de inteligência em Pernambuco deixam a segurança do Estado no mesmo nível da Polícia Federal, apesar do pouco efetivo em todas as forças de segurança.





“Nós estamos com os piores efetivos em todas as forças de segurança da história de Pernambuco. É muito tempo sem concurso e o ideal é que isso seja feito frequentemente. Apesar disso, nós estamos no 12º mês consecutivo de redução de homicídios. Em 2024, por exemplo, houve o menor registro de roubos de toda a série histórica”, citou o secretário.





“Todo o trabalho que está sendo feito é decorrente da análise do que acontece em cada área integrada de segurança e do ajuste do pouco efetivo que nós temos. Os investimentos de 30 milhões de reais em equipamentos de inteligência também traz resultados e nos deixa no mesmo nível da Polícia Federal”, completou Alessandro Carvalho.





Também presente na solenidade, a governadora Raquel Lyra enfatizou o programa Juntos pela Segurança, que segundo ela, vem trazendo o maior programa de investimento em segurança pública de Pernambuco nas áreas de pessoal, formação técnica e em equipamentos.





“O Juntos pela Segurança chegou em uma nova etapa, com o início do curso de formação de 445 nossos policiais civis. São delegados, agentes de polícia, escrivães e escrivãs de polícia, que após 900 horas de formação, serão nomeados em novembro, para que possam servir às forças operacionais de segurança de Pernambuco”, explicou.





“Esses novos agentes irão se juntar a 2.400 policiais militares que já estão em formação, bombeiros militares, 300 oficiais de bombeiro militar e polícia militar. E daqui a pouco será com a Polícia Científica do nosso estado que fará o seu curso de formação,” destacou a governadora.





Dos 445 aprovados e convocados, 45 são para as vagas de delegado, 250 para os cargos de agente e 150 para escrivão. As aulas regulares serão ministradas no período de 12 de maio a 7 de novembro. Após a finalização dessas 900 horas-aula, que serão ministradas na UNIFARIRE, esses alunos serão nomeados.





Segundo Alessandro Carvalho, após 15 dias da nomeação, uma nova turma de 445 aprovados no concurso da Polícia Civil do Estado irá começar o processo de formação.





“A ampliação do efetivo é uma medida urgente e estratégica para que possamos seguir cumprindo com qualidade e celeridade a nossa função constitucional de servir e proteger a sociedade pernambucana”, frisou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.





Uma das aprovadas no concurso para delegada, a pernambucana Vanessa Rodrigues, de 31 anos, destacou durante a cerimônia o sentimento de realização de fazer parte da Polícia Civil do estado em que nasceu.





Já o aprovado para o cargo de escrivão, Reinaldo Costa, que mora em Maceió-AL, enfatizou a expectativa de aprender com os mais antigos, para que eles possam atuar da melhor forma e proteger a sociedade.





Edital





A governadora também anunciou que em breve o governo do estado irá lançar o edital para a obra da Academia Integrada de Defesa Social, que ficará nas imediações da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), além do lançamento do edital para construção de 15 novos batalhões.

O deputado estadual Antônio Moraes, que estava presente na solenidade, falou sobre os avanços que vêm acontecendo na segurança pública do Estado.





“No momento que o Governo do Estado prioriza os concursos públicos para a Polícia Civil e Polícia Militar, damos segurança para a população. Além disso, tem os equipamentos, viaturas, coletes a prova de balas e armas que têm sido adquiridos para as polícias. E não tenho dúvidas que assim vamos melhorar a segurança em Pernambuco”, disse o parlamentar.





Também estiveram presente na aula inaugural a vice-governadora Priscila Krause, os secretários da Casa Militar, coronel Hercílio Mamede; e de Administração, Ana Maraíza; os executivos de Defesa Social, Dominique Oliveira; e de Defesa Civil, Clóvis Ramalho; e o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.