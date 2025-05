''A universidade pública é o lugar essencial da transformação social'', defendeu Flávio Dino, em Aula Magna na UFPE

Ministro do Superior Tribunal Federal (STF) recebeu título de Doutor Honoris Causa da Federal em cerimônia que marca início do semestre letivo

/Rafael Vieira/DP

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) deu início, nesta segunda-feira (5), ao semestre 2025.1 dos cursos de graduação presenciais e à distância, com uma cerimônia marcada por homenagens, discursos contundentes e a presença de autoridades. O destaque do evento foi a concessão do título de Doutor Honoris Causa ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que também proferiu a Aula Magna para os calouros dos campi Recife, Agreste e Vitória.





A solenidade, realizada no Campus Recife, reuniu nomes importantes da política e da educação, como a senadora Teresa Leitão, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além do reitor Alfredo Gomes e do vice-reitor Moacyr Araújo. A cerimônia foi marcada ainda por manifestações em defesa do financiamento público da educação superior.





O ministro Flávio Dino emocionou o público ao relembrar sua trajetória, iniciada há quatro décadas na Universidade Federal do Maranhão, e refletiu sobre os desafios da atualidade. “Sigo sendo aquele rapaz latino-americano, nordestino, com esperança no coração e fé na justiça social. A universidade pública é o lugar essencial da transformação social”, declarou.





Em sua Aula Magna, Dino abordou o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho e fez duras críticas à precarização das relações laborais. “Vivemos tempos em que ter carteira assinada é visto, por alguns, como sinal de fracasso. Liberdade não é escolher entre 12, 14 ou 16 horas de trabalho por dia. Trabalho sem direitos é escravidão”, afirmou, alertando para o avanço de discursos que romantizam a exploração sob o rótulo de “empreendedorismo de si mesmo”.





A ministra Luciana Santos celebrou a homenagem da UFPE e destacou o simbolismo da presença de Dino no STF. “É um reconhecimento à integridade, coragem e compromisso com o bem comum que marcaram sua trajetória. Tê-lo no Supremo é uma vitória da democracia”, disse. Ela também elogiou a atuação do ministro por sua sensibilidade social e coerência entre discurso e prática.





O reitor Alfredo Gomes aproveitou o momento para reafirmar o compromisso da universidade com a democracia e a justiça. “É vergonhosa a tentativa de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos. Estamos ao lado do Supremo Tribunal Federal: sem anistia”, declarou, destacando o papel do STF na defesa do equilíbrio entre os poderes diante de um cenário político instável.





Já o vice-reitor Moacyr Araújo fez um apelo ao ministro por mais investimentos na educação superior. “Precisamos, com urgência, da recomposição do orçamento das universidades. Contamos com sua influência nesse processo, ministro Flávio Dino.”





A cerimônia também foi palco de protestos por mais verbas para a universidade, refletindo a preocupação da comunidade acadêmica com os cortes orçamentários e os desafios enfrentados pelas instituições federais de ensino.





Ao encerrar sua fala, Dino defendeu que os avanços tecnológicos sejam aliados da dignidade humana, não da exclusão. “A Indústria 4.0 não pode ser negada, mas precisa ser guiada por princípios de justiça. A universidade tem o papel de formar profissionais capazes de enfrentar e transformar essa realidade.”