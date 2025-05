Homem morre afogado em Olinda e mulher é levada para hospital

Bombeiros resgataram corpo em Olinda/Foto: Arquivo

Um homem morreu afogado em Olinda, no Grande Recife.

O caso foi registrado na Praia dos Milagres, no domingo (4).

Uma mulher foi levada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

Segundo o corpo de bombeiros, o cadáver do homem que se afogou foi encontrado por volta das 8h15 desta segunda (5).





Segundo informações, o ajudante de pedreiro Dênis Henrique da Silva, de 30 anos, teria entrado na água para salvar a cunhada, de 32 anos.

Eles passavam o dia se divertindo na praia, quando entraram no mar.

O Samu identificou a mulher socorrida apenas como A,P,R,F., mas não disse o nome completo.

A reportagem do Diario entrou em contato com a assessoria do HR, mas não foi possível obter a informação sobre o estado de saúde, já que o nome da mulher não foi divulgado.