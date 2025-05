Menina de 9 anos é atingida por bala perdida durante troca de tiros entre PM e criminosos no Recife

O caso aconteceu no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte

O crime aconteceu perto de uma policlínica/Foto: Reprodução

Uma menina de 9 anos de idade foi atingida por uma bala perdida na tarde desta sexta-feira (2) no bairro de Campina do Barreto, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu nas proximidades da Policlínica Amaury Coutinho durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares.





A perseguição teve início após um roubo de carro no bairro de Casa Caiada, em Olinda, na Região Metropolitana. Durante os disparos, já no Recife, uma das balas atingiu a perna da criança, que estava com o pai e o irmão, de 2 anos, na calçada da casa de amigos.





O pai retirou os filhos do local ao ouvir os disparos, mas a menina já estava ferida e praticamente desmaiada. A menina foi levada para a policlínica, onde os médicos tranquilizaram os pais, informando que a bala não atingiu a parte óssea da coxa. A paciente foi liberada cerca de meia hora depois.

A Polícia Militar informou que, ao serem alvo dos criminosos, os agentes precisaram revidar. "Na ação, foram recuperados o veículo roubado, um notebook, cinco celulares e um simulacro de arma de fogo", diz a nota.





Caso recente





No dia 13 de abril, uma menina de 3 anos chamada Helen Santos de Souza morreu ao ser atingida na cabeça por uma bala perdida no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. A criança morreu no dia do aniversário.





Ela foi levada em estado gravíssimo pela PM para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia e foi entubada na sala vermelha da pediatria. O disparo atingiu a cabeça da criança, provocando perda de massa encefálica. Apesar dos esforços da equipe médica, Hellen não resistiu aos ferimentos.





O suspeito do disparo foi preso na terça-feira (29) e, de acordo com a Polícia Civil, ele já era procurado por envolvimento em outros crimes e era um alvo prioritário no bairro de Água Fria. Juntamente com o irmão, fazia parte de um comando do tráfico e possuía rixa com outro grupo criminoso da localidade. No dia em que a menina foi baleada, o homem estava em busca de um adversário no bairro.