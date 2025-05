Recife vai anunciar abertura do novo sistema viário do Cais José Estelita na próxima semana

/Foto: Rafael Vieira/DP

A Prefeitura do Recife vai anunciar na próxima quarta-feira (7) a abertura do novo sistema viário do Cais José Estelita, principal corredor de ligação do Centro com a Zona Sul da cidade. Ainda em abril, o Diario de Pernambuco esteve no local para verificar as mudanças no cenário e o andamento das obras, previstas para serem encerradas no final do último mês.





Entre as obras realizadas estão a requalificação de espaços urbanos, retornos e uma reorganização da circulação para veículos e pedestres. Quem passa pelo local já consegue perceber as mudanças, que estão incluídas no projeto Novo Recife, que recebeu mais de R$ 120 milhões.





A implantação do novo sistema viário na Avenida Engenheiro José Estelita custou R$ 25 milhões à construtora Moura Dubeux. As mudanças viárias são feitas conforme a construção de novos prédios empresariais e residenciais. No local já foram construídos o Mirante do Cais e o Parque do Cais. O novo parque será aberto na região do antigo Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, ao lado do viaduto de mesmo nome, no bairro de São José.





Na quarta-feira será apresentado o início das obras dos parques da Orla e da Memória Ferroviária, o cronograma de reordenamento da malha viária da região, e os projetos de restauração dos galpões casarios.





O sistema viário do Novo Cais José Estelita passará por mudanças significativas, como o recuo da Avenida Engenheiro José Estelita que dará espaço a um Parque Linear às margens do cais, na Bacia do Pina. Mesmo com um espaço reduzido, a circulação será feita por duas vias paralelas em sentidos únicos e contrários. Outras mudanças dependem dos seis empreendimentos previstos para a localidade.