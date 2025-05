Motorista de ônibus passa mal e morre durante trabalho em Caruaru

O motorista tinha 51 anos e atuava na empresa Capital do Agreste/Foto: Arquivo pessoal

Um motorista de ônibus identificado como José Mário da Silva, de 51 anos, morreu ao sofrer um mal súbito enquanto trabalhava na manhã desta sexta-feira (2), em Caruaru, no Agreste. O profissional estava na rua Martins Júnior quando passou mal.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares por volta das 9h, mas o motorista já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O corpo será encaminhado para perícia e o caso será investigado.





José Mário era funcionário da empresa Capital do Agreste. A Autarquia de Mobilidade de Caruaru (AMC) emitiu nota lamentando a morte do motorista. Confira a nota:





É com profundo pesar que a Autarquia de Mobilidade de Caruaru (AMC) lamenta o falecimento do motorista José Mário da Silva, de 51 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (02), enquanto trabalhava pela empresa Capital do Agreste, acometido por um mal súbito.

Aos parentes e amigos, toda a nossa solidariedade. Que Deus dê o amparo e conforto necessário a todos.