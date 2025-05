Inscrições do concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária seguem até segunda (5)

/Foro: Arquivo/Agência Brasil

As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco (CRMV-PE) estão abertas até segunda-feira (5). São ofertadas três vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio, técnico e superior.





As oportunidades são para os cargos de assistente administrativo, agente fiscal (2 vagas) e médico veterinário (1 vaga). A vaga para técnico agropecuário foi excluída após uma visão. os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 5 pelo site da Instituto Quadrix.





A carga horária para cada cargo é de 44 horas semanais, com remuneração entre R$ 1.518 e R$ 4 mil. Os aprovados também terão vale-alimentação de R$ 1.140,48, plano de saúde, vale-transporte e plano de cargos e salários.