Usuário do Metrô do Recife joga bituca de cigarro em escada rolante e causa incêndio

Usuários tentaram apagar o fogo/Foto: Reprodução/Whatsapp

Passageiros do Metrô do Recife foram surpreendidos com um incêndio na escada rolante da Estação Recife, no bairro São José, no final da tarde desta sexta-feira (2). O fogo foi causado por uma bituca de cigarro descartada por um dos usuários. O caso foi registrado em vídeos por usuários do transporte.





De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um homem foi flagrado jogando um cigarro contra o equipamento, que foi danificado pelas chamas. A escada precisou ser isolada para que sejam feitos reparos a fim de que ela volte a funcionar. Imagens enviadas ao Diario de Pernambuco mostram um homem tentando apagar o fogo com água.





As chamas consumiram parte da borracha do corrimão, bem como as laterais da estrutura. A CBTU destacou que é proibido fumar nas estações do metrô, uma vez que a prática pode “pôr em risco a vida dos passageiros e todo o sistema”.





A companhia ainda afirmou que a área jurídica da companhia será acionada para apuração dos fatos e para responsabilizar o usuário e evitar que novas ações do tipo.