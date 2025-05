Governo lança 1.174 postos de trabalho extras para realizar segurança no Festival Viva Garanhuns

Dando início a abertura do São João do Nordeste, desde a última quinta-feira (1), a SDS e suas Operativas estão realizando uma operação especial de segurança num dos principais eventos culturais do Agreste Meridional. Ações seguem até o próximo domingo (

A festa segue até o dia 4 de maio/Foto: Divulgação/SDS-PE

O Festival Viva Garanhuns está sendo realizado na cidade localizada no Agreste de Pernambuco até o dia 4 de maio e diante da alta circulação de pessoas, a Secretaria de Defesa Social (SDS) reforçou a segurança na localidade, com 1.174 postos de trabalho extras. A medida consiste em ações de policiamento, investigação, prevenção e apoio operacional. A operação foi iniciada na última quinta-feira (1º) e segue até o fim da festa.





Atuam no reforço a Polícia Militar de Pernambuco, responsável por 925 postos extras durante os quatro dias do festival. Também estão presentes na operação efetivos da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica, do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e unidades técnicas e administrativas da SDS, assegurando uma cobertura ampla e estratégica das áreas internas e do entorno do evento.





Além do reforço humano, a SDS também está implementando o emprego de drones para o monitoramento aéreo do evento e seu entorno, permitindo uma vigilância dinâmica, em tempo real, e ampliando a capacidade de resposta das forças terrestres. A tecnologia está sendo utilizada para apoiar ações preventivas, observar deslocamentos de público e identificar situações de risco com maior agilidade.





A Ouvidoria da SDS também está presente, atuando como canal direto para acolher sugestões, críticas e denúncias por parte da população. Também são realizadas ações do Programa Alerta Celular, que atuará em pontos estratégicos do evento para orientar e auxiliar o público no cadastro de seus aparelhos móveis, contribuindo para a recuperação de celulares roubados ou furtados e ampliando a prevenção contra esse tipo de crime.





“A presença integrada dos órgãos de segurança, aliada ao uso de tecnologias modernas e à proximidade com a população, reforça o compromisso do Governo de Pernambuco com a proteção da vida, da ordem pública e com a realização de eventos seguros, organizados e acessíveis para todos”, afirmou o gerente de Articulação e Segurança de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel Valdêmio Gondim.