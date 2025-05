Coração italiano, alma pernambucana: Fundação Perrone transforma vidas em Jaboatão dos Guararapes

O foco principal são crianças com autismo, cerca de 80% do público atendido, mas a casa também recebe pacientes com outras condições neurológicas e motoras

Em uma casa no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, mais de 700 famílias encontram esperança, acolhimento e cuidado. Nascida da compaixão e da coragem de um padre italiano, a Fundação Giacomo e Lucia Perrone, fundada em 2002, é hoje referência no tratamento gratuito de crianças com deficiências neuropsicomotoras e Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Pernambuco. Mais do que um centro terapêutico, a instituição se tornou um verdadeiro santuário de inclusão social, cidadania e amor ao próximo.





A história da Fundação Perrone começou com uma visita. Em novembro de 2001, o sacerdote e professor Dom Michele Perrone veio ao Brasil para realizar uma pesquisa sobre Dom Helder Câmara. Ao se deparar com a dura realidade da pobreza no interior de Pernambuco, onde conheceu uma mãe solo que se prostituía para garantir os remédios do filho com deficiência, Dom Michele foi profundamente tocado.





“Ela me perguntou, em confissão, se iria para o inferno por isso. Mas ela fazia isso não por vaidade, mas para salvar o filho”, contou em uma de suas falas registradas. A angústia desse encontro mudou o rumo da sua vida.





De volta à Itália, vendeu a escola particular que dirigia em Eboli, na província de Salerno, e, no início de 2002, retornou ao Brasil. Com o dinheiro, comprou a casa em Jaboatão e fundou o Centro Terapêutico da Fundação Perrone, batizada com o nome de seus pais, Giacomo e Lucia.





“Foi a forma que ele encontrou de retribuir ao Brasil o que o país havia feito por seu pai, que morou no Rio de Janeiro quando criança”, explica Helaine Alencar, atual diretora da instituição.





Hoje, a Fundação realiza cerca de 4 mil atendimentos mensais com uma equipe de 30 profissionais altamente qualificados. O foco principal são crianças com autismo – cerca de 80% do público atendido –, mas a casa também recebe pacientes com outras condições neurológicas e motoras. Os serviços oferecidos são multidisciplinares e gratuitos, abrangendo especialidades como neuropediatria, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, nutrição, dermatologia, pediatria, oftalmologia e psicopedagogia.





O cuidado, no entanto, vai além das terapias clínicas. A Fundação desenvolve um trabalho integral com as famílias, oferecendo terapias em grupo, assistência social e jurídica. “Acreditamos que tratar a criança é também cuidar de quem cuida dela”, ressalta Helaine.





A inclusão social também é tratada como pilar fundamental. “Nosso objetivo é minimizar as limitações e garantir que essas crianças possam ocupar seu espaço na sociedade com dignidade e autoestima”, completa a diretora.





O acesso aos serviços da Fundação é regulado por uma triagem social. As famílias interessadas devem residir em Jaboatão dos Guararapes e procurar um posto de saúde ou policlínica municipal. Por meio do aplicativo De Olho na Consulta, é realizado o agendamento com o neuropediatra, que inicia o processo de avaliação. Após essa etapa, uma equipe multiprofissional analisa o caso e propõe o plano terapêutico mais adequado.





Apesar de todo o impacto social e da excelência nos serviços prestados, a Fundação Perrone sobrevive com recursos limitados. Conta com doações de pessoas físicas, apoio pontual de empresas parceiras e um convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), cujos repasses são insuficientes para cobrir os custos operacionais.





“Vivemos de doações. Buscamos editais, emendas parlamentares, qualquer oportunidade de financiamento. Nosso maior desafio é a sustentabilidade”, desabafa Helaine.





Mesmo diante das dificuldades, a equipe da Fundação se mantém firme no propósito iniciado por Dom Michele. A união entre técnica e afeto transforma o cotidiano de centenas de crianças e suas famílias. É a demonstração prática de que a solidariedade, quando guiada por princípios éticos e amorosos, pode mover montanhas.





Ao longo de 23 anos, a Fundação Perrone não apenas ofereceu atendimento terapêutico de excelência. Ela devolveu sonhos. Devolveu dignidade.