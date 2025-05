Mirabilandia inicia desmonte de brinquedos, que deve ser concluído até final de maio

O parque foi inaugurado em Olinda nos anos 1990/Foto: Rafel Vieira/DP Foto

O parque de diversões Mirabilandia, em Olinda, no Grande Recife, deve concluir até o próximo dia 22, a desmontagem total dos brinquedos após encerrar as atividades oficialmente no dia 2 de fevereiro. O espaço era uma das opções de lazer do estado e foi fechado após o encerramento do contrato de aluguel do terreno, que foi solicitado pelo Centro de Convenções. Nesta quarta-feira (7), o Diario de Pernambuco fez registros do local com um drone.





O imóvel ocupado pelo Mirabilandia é da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), concedido em regime público para a concessionária Consórcio CID Convenções Pernambuco SPE S/A.





Na época em que o parque anunciou o encerramento das atividades, foi informado que a empresa não tem mais o objetivo de transferir os brinquedos para outro município, mas que a possibilidade foi cogitada. “Não há qualquer projeto em andamento no momento para a abertura de um novo parque em Pernambuco", destacou a nota. O parque ainda negociou, em 2023, para estender o prazo de permanência para maio deste ano para desocupar totalmente a área.





Após a desocupação do espaço, a expectativa é que o local passe por obras de requalificação, incluindo a instalação de uma usina fotovoltaica, com estrutura referente a 14 mil m² de placas solares. Uma parte delas será colocada na cobertura do equipamento, e o restante ocupará áreas cobertas previstas para serem construídas no estacionamento. Em torno de R$ 8,5 milhões serão gastos com a totalização da usina.





Mirabilandia





Quando inaugurado, em 1994, o parque de diversões recebia o nome de Playcenter Pernambuco e só se tornou Mirabilandia ao ser adquirido pelo grupo italiano Leasure Park, em 2002. Quatro anos depois, a empresa foi comprada pelo grupo espanhol Parques Reunidos.





Desde sua fundação, o Mirabilandia se mantinha como único parque fixo da região Nordeste e tinha atrações nas categorias aterrorizante, radical, familiar e infantil, e além de revezar atrações com os parques itinerantes que compõem o grupo. O espaço ainda tinha praça de alimentação, ambulatório, guarda-volumes, banheiros, achados e perdidos, salão de jogos e palco para shows, peças de teatro e musicais.





Acidentes





O Mirabilandia foi encerrado meses depois do acidente ocorrido no dia 22 de setembro de 2023, quando a professora Dávine Muniz Cordeiro, de 34 anos, foi lançada do brinquedo Wave Swinger após uma corda de sustentação de uma das cadeiras romper. Ela passou meses internada em três hospitais do Recife e morreu no dia 1º de fevereiro de 2024.





No dia do acidente, o Mirabilandia foi interditado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e por fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea), que fizeram uma vistoria no local. Uma perícia constatou que a estrutura rompeu por conta do desgaste.





O caso também marcou uma batalha judicial entre o parque e a família da vítima, que lutou para que as despesas com os hospitais fossem pagas pelo Mirabilandia. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o primo de Dávine, o médico Ricardo Lima, disse que os pais ainda não superaram a perda da filha.





Em agosto de 2024, a montanha-russa do parque apresentou problemas e uma equipe de bombeiros civis fez o resgate das pessoas. Segundo o parque, nenhuma delas precisou de atendimento médico e o brinquedo foi submetido a uma supervisão e já voltou a funcionar normalmente.