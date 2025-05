Criminosos tentam roubar caixas eletrônicos na prefeitura de Itambé e prejudicam serviços online do município

O caixa ficou danificado/Foto: Reprodução/Redes sociais





O Centro Administrativo da Prefeitura de Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi alvo de uma ação criminosa na madrugada desta sexta-feira (2). Bandidos tentaram arrombar dois caixas eletrônicos do espaço com maçaricos e outras ferramentas e ainda renderam um vigilante.





O crime aconteceu por volta da meia-noite e começou com a rendição do funcionário, que ficou nas mãos dos bandidos até as 2h20. Na ocasião, eles usaram maçarico e furadeira para tentar violar o caixa eletrônico, mas não tiveram sucesso. Os fios ficaram danificados e houve queda dos sistemas online da Prefeitura, fazendo com que os serviços municipais online ficassem fora do ar.





Durante o crime, os alarmes do centro dispararam, o que fez com que os criminosos desistissem da ação. Eles fugiram sem nenhum valor. A 3ª Companhia de Polícia Militar de Pernambuco (3ª CIPM) foi acionada para localizar e prender os suspeitos, mas conseguiu apenas apreender os equipamentos usados para arrombar os caixas. O caso é investigado pela Polícia Civil.





O Banco Bradesco informou que clientes estão sendo direcionados para outra agência do município, localizada na Rua Rodolfo Filho.