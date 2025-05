Compesa identifica 540 ligações clandestinas no Sertão de Pernambuco

/Foto: Compesa

Uma operação da Compesa, articulada pela Coordenação de Segurança Patrimonial da empresa com apoio das polícias Civil e Militar, identificou e retirou 540 ligações clandestinas que estavam sendo destinadas para chácaras, loteamentos irregulares e plantios no Sertão do São Francisco.





Na ação foram recuperados 15 litros de água por segundo para o sistema na operação. No decorrer das ações, uma pessoa que estava com estrutura ilícita, com diversas bombas para desviar água, foi presa em flagrante. Agora, responderá em juízo pela irregularidade. Foram vistoriados 35 quilômetros de tubulações nesta primeira etapa da operação e uma segunda fase da fiscalização na rede já está definida.





De acordo com as equipes da Compesa, o volume de água recuperado na operação seria suficiente para abastecer sete mil pessoas por mês e representa um prejuízo financeiro de R$ 160 mil para a empresa. Durante a operação, foi descoberta uma ligação que abastecia um perímetro irrigado, furtando água diretamente da tubulação que atende a um assentamento.





Em dia de calendário de abastecimento, o proprietário desse sistema irregular de irrigação ligava o motor particular e usava toda água que deveria ser destinada ao assentamento onde vivem 40 famílias. A água era usada para irrigar mais de dois hectares de culturas, entre elas cana-de-açúcar, feijão, milho, hortaliças, além da criação de carneiros, porcos e galinhas.





Na propriedade, foi identificado ainda um reservatório com mais de 30 mil litros de água que abastecia uma cisterna com a mesma capacidade na roça vizinha. O responsável pelo sistema de irrigação irregular foi o preso em flagrante na operação.





Outra situação que chamou a atenção das equipes foi a descoberta de duas caixas de água de grande volume, que estavam sendo utilizadas para abastecendo irregular de carros-pipa. A companhia registrou Boletim de Ocorrência para identificar e punir outros responsáveis pelas irregularidades e as investigações seguem em andamento.





Combate ao furto





As operações de combate ao furto de água realizadas pela Coordenação de Segurança Patrimonial da Compesa, com apoio policial, visam a retirada de ligações clandestinas em todas as regiões do estado. A compesa destaca que, desde o ano passado, já foram executadas 16 ações de fiscalização com esse objetivo de coibir a prática ilícita e garantir o abastecimento sobretudo nas regiões que já sofrem naturalmente com o rodízio.





As operações já resultaram em flagrantes de desvios para abastecimento ilegal de propriedades comerciais, a exemplo de hotéis e até parque aquático. O volume recuperado nessas fiscalizações seria suficiente para abastecer 100 mil pessoas, um faturamento perdido que chega a R$ 1,5 milhão.





Segundo a empresa, o furto de água prejudica o abastecimento da população e também o funcionamento de equipamentos importantes à sociedade, como hospitais, escolas, creches, asilos e órgãos públicos. Além disso, fazer ligações clandestinas é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal. Por isso, qualquer pessoa pode denunciar essa situação, com a identidade preservada, pelo 0800 081 0195.