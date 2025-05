Atenção, motoristas: eventos provocam mudança de trânsito no Recife

CTTU montou esquemas para acompanhar eventos no fim de semana/Foto: Arquivo

Os motoristas que circulam por algumas áreas do Recife devem ficar atentos no fim de semana. Devido a eventos, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas especiais de mobilidade.

Estão previstos o Festival da Seresta e três corridas de rua. O evento musical acontece no Bairro do Recife, assim como a corrida Beltz Conecta Saúde Running e a Minimaratona da Enfermagem.

A Corrida do Sport Club do Recife será realizada na Ilha do Retiro. O 29º Festival Nacional da Seresta vai até sábado (10). As intervenções de fiscalização iniciam às 16h e encerram à 1h diariamente.

Durante o evento será proibida a circulação de veículos em todo o entorno da Torre Malakoff, a exemplo dos cruzamentos da Rua do Observatório com a Rua do Brum, a Rua do Bom Jesus com a Praça Arsenal da Marinha, Rua da Guia com a Rua Barão Rodrigues Mendes e Avenida Barbosa Lima com a Rua Domingos José Martins. É importante destacar que o estacionamento será proibido em todo o entorno da Praça do Arsenal no período de interdição.

Corridas

Os eventos esportivos têm início no sábado (10), com a realização da Beltz Conecta Saúde Running.

A concentração será na Praça Tiradentes, com largada às 7h.

A operação de trânsito será iniciada às 6h, com encerramento previsto para 9h. No trajeto de 3 km os participantes caminharão pelo Cais do Apolo, Avenida Militar e Ponte do Limoeiro até a altura da Avenida Prefeito Artur Lima Cavalcanti. Já a corrida de 5 km segue o mesmo início, mas avança pela Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Praça da República e Ponte Buarque de Macedo, retornando ao Cais do Apolo até a chegada.

No domingo (11), duas corridas acontecem em diferentes zonas da cidade. A primeira é a 3ª Minimaratona da Enfermagem (COREN-PE), com largada prevista às 6h30 e concentração na Rua da Aurora. Os bloqueios começarão às 6h e seguirão até as 9h, conforme a organização do evento. O percurso único de 5 km percorre a Ponte do Limoeiro e a Avenida Cais do Apolo até as imediações da Avenida Rio Branco, retornando em seguida ao ponto de partida.

Também no domingo, a partir das 6h, será realizada a 2ª Edição da Corrida do Sport, com concentração na Ilha do Retiro. Os bloqueios começam às 5h30 e seguem até às 11h. No trajeto de 5 km, os atletas sairão da Ilha do Retiro, seguindo pela Avenida Prefeito Lima Castro, Avenida Desembargador Guerra Barreto, Rua Professor Jorge Martins, Avenida Agostinho Gomes, com retorno ao ponto inicial. Já o percurso de 10 km segue ainda pela Avenida Advogado José Paulo Cavalcanti, Viaduto Papa João Paulo II, Rua Vila Nova da Cabanga, Avenida Engenheiro José Estelita e tem retorno pelo mesmo caminho a partir do Novotel Recife.

Esquemas

Ao todo, cerca de 250 agentes de trânsito atuarão durante os eventos. A operação contará com bloqueios, monitoramento e orientação à população, para assegurar a fluidez do tráfego e a proteção de todos os envolvidos, sejam participantes ou condutores.