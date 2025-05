Compaz abre as portas para curso gratuito de formação básica para cuidadores de idosos

A iniciativa é da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, da Prefeitura do Recife, e as inscrições podem ser feitas presencialmente nos centros comunitários

/Divulgação/PCR

A Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz da Prefeitura do Recife abriu inscrições para o curso “Noções básicas para cuidadores de pessoas idosas”, que será ofertado gratuitamente em todas as unidades dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), entre os meses de maio e julho.

Tanto o curso quanto as inscrições são totalmente gratuitos, e os interessados já podem se inscrever presencialmente nas seis unidades da rede Compaz, que funcionam às segundas-feiras, das 7h às 17h; de terça a sexta, das 7h às 22h; e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.

Com turmas de até 30 participantes, o curso tem carga horária de 20 horas e será realizado sempre no turno da manhã, das 8h às 12h. A formação visa qualificar pessoas para atuarem no cuidado à população idosa de maneira responsável, segura e humanizada, contribuindo para a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos idosos.

Destinado a maiores de 18 anos com ensino fundamental completo, o curso é voltado tanto para quem já cuida de pessoas idosas, como familiares ou cuidadores informais, quanto para quem deseja iniciar uma trajetória profissional na área.

A condução das aulas ficará a cargo da instrutora voluntária Auxiliadora França, psicóloga com especialização em Gerontologia e Psicologia Hospitalar, e ampla experiência na formação de cuidadores de pessoas idosas.

A metodologia será baseada em exposição dialogada, com linguagem acessível, favorecendo a construção coletiva do conhecimento.

O conteúdo programático abrange temas essenciais como envelhecimento humano, saúde da pessoa idosa, alimentação e nutrição, comunicação, lazer e recreação, noções de primeiros socorros, doenças comuns na velhice, espiritualidade e religião, higiene e conforto, qualidade de vida, saúde física e emocional do cuidador/a, além de aspectos sobre postura profissional, legislação trabalhista e direitos da pessoa idosa.

Para conclusão do curso, é exigida frequência de 100% nas aulas.

Confira o cronograma por unidade Compaz:

Compaz Dom Hélder – 12 a 16 de maio e 19 de maio

Compaz Ariano Suassuna – 26 a 30 de maio

Compaz Paulo Freire – 2 a 6 de junho

Compaz Miguel Arraes – 9 a 12 de junho e 15 de junho

Compaz Leda Alves - 16 a 20 de junho

Compaz Eduardo Campos – 30 de junho e de 1º a 4 de julho