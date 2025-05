Sete rodovias em Pernambuco integraram ação de podas de árvores, diz Sindicato Nacional dos Cegonheiros

Trabalho de poda do Sinaceg percorreu, em 2024, cerca de 1.870 quilômetros de rodovias nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco/Arquivo/DP

O Sindicato Nacional dos Cegonheiros (Sinaceg), entidade que representa os motoristas responsáveis pelo transporte de veículos zero quilômetro em caminhões-cegonha, com altura de até 4,95m, registrou um aumento de cerca de 78% no número de trabalhos de podas de árvores em 2024 em comparação a 2023.

Em 2024, a equipe do Sinaceg que atua no Nordeste, percorreu cerca de 1.870 quilômetros de rodovias nos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco, superando os 1.050 quilômetros registrados em 2023.

O serviço é fundamental para prevenir acidentes, além de proteger os caminhões e os veículos transportados, garantindo a fluidez no tráfego rodoviário.

“É um aumento importante, considerando as condições de trabalho na região e a necessidade permanente de manter as vias livres de galhos e bambuzais. A poda de árvores é parte da nossa missão social, voltada à segurança nas estradas”, afirma José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, presidente do Sinaceg.

A equipe do Sinaceg realiza podas nos meses de fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, novembro e parte de dezembro. Nos meses de abril, julho e outubro, são concedidas folgas programadas, e durante a segunda quinzena de dezembro e janeiro, os profissionais entram em férias coletivas.

Todos os serviços são realizados com licenciamento ambiental obtido junto aos órgãos competentes nos estados em que a equipe atua.

Rodovias atendidas

As ações de podas abrangem importantes corredores rodoviários que ligam as capitais nordestinas e suas regiões metropolitanas. Em 2024, a equipe atuou nos seguintes trechos:

BR-101 – De Salvador (BA) a Palmares (PE)

BR-104 – De Maceió (AL) a Caruaru (PE)

BR-116 – De Feira de Santana (BA) a Ibó (PE), na divisa com o Ceará

BR-418 – De Mucuri (BA) até a divisa com Minas Gerais

BR-423 – De Garanhuns (PE) a Delmiro Gouveia (AL)

BR-316 – De Penedo (AL) até Recife (PE)

PE-060 – De Ipojuca a Rio Formoso (PE)

PE-177 – De Quipapá a Garanhuns (PE)

História do serviço de poda do Sinaceg

O programa de poda de árvores do Sinaceg iniciou em 1996 e foi ampliado em 2008. Desde então, mais de 200 mil quilômetros de vias já foram percorridos por equipes do sindicato em todo o país. No Nordeste, a atuação contínua e planejada dos cegonheiros tem sido essencial para manter as rotas livres e seguras.