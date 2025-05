''Ele demonstra compromisso com diálogo'', aponta Dom Paulo Jackson sobre novo papa

/Larissa Aguiar/DP

"Um homem que escuta muito, muito desejoso de aprender com a experiência eclesial do Brasil." Foi com essa definição que o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, descreveu o recém-eleito Papa Leão 14 durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (9). A escolha do novo pontífice pegou muitos de surpresa no Vaticano, mas para o arcebispo pernambucano, ela revela um movimento estratégico do conclave em favor da unidade da Igreja.

Apesar de não estar entre os mais cotados, o cardeal Robert Prevost, agora Leão 14, resultou como consenso após os dois nomes mais votados não alcançarem maioria. “É comum que, quando não há consenso entre os dois primeiros, o colégio opte por alguém que promova maior unidade. E foi exatamente o que aconteceu. O conclave foi rápido, no quarto escrutínio já havia um nome”, destacou Dom Paulo.

A trajetória de Leão 14 antes do papado inclui uma vivência significativa na América Latina, especialmente, no Peru, onde atuou por mais de 20 anos como bispo. “Nos conhecemos na Assembleia do Celam, em Porto Rico. Já ali ele demonstrava simplicidade e escuta profunda. Fala pouco, mas fala o necessário”, relembrou o arcebispo, que já se encontrou com o novo papa em quatro ocasiões, inclusive como representante da presidência da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

Dom Paulo Jackson fez questão de ressaltar o valor que o Vaticano atribui à Igreja brasileira. “A experiência eclesial do Brasil é tida em altíssima conta. O papa Francisco já valorizava isso e o papa Leão 14 parece seguir esse caminho”, afirmou. Ele também destacou que foi Prevost quem concluiu os processos de nomeação de bispos auxiliares para Olinda e Recife, demonstrando sua atenção ao episcopado local.

Sobre o nome adotado pelo novo pontífice, Dom Paulo apontou duas interpretações possíveis. A primeira seria uma homenagem ao papa Leão 14, conhecido por sua encíclica Rerum Novarum, base da Doutrina Social da Igreja. A segunda, mais simbólica, remeteria a Frei Leão, confidente de São Francisco de Assis, o que indicaria uma continuidade espiritual com o pontificado de Francisco. “Ambas são plausíveis e revelam a complexidade e a profundidade do gesto”, analisou.

O arcebispo também comentou a tradição segundo a qual o novo papa retira o solidéu e o coloca sobre a cabeça de um bispo presente, sugerindo que Dom Ilson Montanari, brasileiro e secretário do conclave, pode ser alçado a cardeal em breve. “É apenas uma suposição, mas seria um gesto simbólico forte. Montanari foi secretário de Prevost no dicastério e pode até assumir sua função como prefeito”, disse.

Sobre o estilo de governo que se pode esperar de Leão 14, Dom Paulo foi cauteloso. “Ainda é cedo para grandes conclusões. Mas ele já demonstra compromisso com o diálogo, a escuta e a construção de pontes. Isso já é muito significativo”, afirmou. O novo Papa, apesar de norte-americano de nascimento, preferiu saudar os fiéis em italiano e espanhol, dirigindo-se a sua antiga diocese peruana. “É um gesto que revela sensibilidade pastoral e fidelidade ao povo que o moldou como bispo”, interpretou Dom Paulo.

Formado em Direito Canônico, Leão 14 é também um profundo conhecedor da tradição agostiniana. “Sua formação é sólida, fala latim com excelência, e tem uma teologia enraizada na tradição de Santo Agostinho. Isso indica equilíbrio entre doutrina e sensibilidade pastoral”, observou o arcebispo.

Dom Paulo concluiu reforçando que o novo pontificado carrega elementos de continuidade com Francisco, mas com traços próprios. “Ninguém chega ao papado sem originalidade. Leão 14 certamente trará sua contribuição singular à Igreja. O tempo nos revelará mais.”