Raquel Lyra atrai prefeita de Trindade para o PSD e causa baixa no União Brasil

/Foto: Divulgação

O PSD ganhou reforço, nesta quarta-feira (7), da prefeita de Trindade, Helbinha de Rodrigues, que foi eleita no ano passado pelo União Brasil. Com isso, o partido da governadora Raquel Lyra chega a 62 municípios sob seu comando. Helbinha ganhou a eleição com 12.341 votos, ao derrotar Zé Capacete, que disputou a Prefeitura justamente pelo PSD.





Raquel Lyra destacou a filiação da gestora como mais importante reforço no Sertão do Araripe. “É uma alegria contar com Helbinha de Rodrigues no nosso time. Ela é uma gestora comprometida com o povo de Trindade e chega para somar ao nosso projeto de transformação para Pernambuco”, disse a governadora.





O vice-presidente estadual do partido, André Teixeira Filho, também destacou a importância de ter a prefeita no partido. “O PSD tem crescido com responsabilidade e compromisso com a boa política. A chegada da prefeita Helbinha de Rodrigues é uma demonstração de que estamos no caminho certo, atraindo líderes que têm serviço prestado e compromisso com suas cidades”, ressaltou.