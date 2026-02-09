: Clube afirma que o Arruda está apto para o jogo de quarta (11) e que a ausência de torcida não justifica mudança no Campeonato Pernambucano

Náutico sobre data da semifinal: "condição do Arruda não pode servir de argumento para modificação". (Foto: Bebeto Pires/Cortesia)

O Náutico se manifestou contra a mudança de data da semifinal do Pernambucano, marcada para esta quarta-feira (11), contra o Santa Cruz, ainda sem local definido.

O assunto surgiu devido à impossibilidade de utilizar a Arena Pernambuco, que tem problemas com o gramado desgastado pela quantidade de jogos e eventos realizados no estádio desde o início do ano.

Assim, o Tricolor teria que mandar a partida de ida no Arruda, sem presença de torcida, assim como aconteceu diante do Decisão, nesse domingo (8).

A casa do Santa Cruz continua sem poder receber torcedores devido a problemas estruturais que impedem a emissão de laudos técnicos pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Em nota divulgada na manhã desta segunda (9), o Náutico se manifestou contra a mudança e afirmou que a medida 'fere os princípios básicos de isonomia'.

"O Estádio do Arruda encontra-se apto para a realização da partida de ida, marcada para esta quarta-feira (11). A exigência de portões fechados decorre exclusivamente de uma condição do mandante e não pode, em hipótese alguma, servir de argumento para a modificação do calendário previamente estabelecido", disse o clube.

O Timbu disse, ainda, que uma 'tentativa de alteração dessas datas seria uma quebra direta da isonomia esportiva'.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Confira a nota do Náutico na íntegra:

O Clube Náutico Capibaribe manifesta publicamente sua posição contrária às discussões que envolvem uma possível alteração na data das semifinais do Campeonato Pernambucano, por entender que tal medida fere os princípios básicos de isonomia, previsibilidade e respeito ao regulamento da competição.

O Estádio do Arruda encontra-se apto para a realização da partida de ida, marcada para esta quarta-feira (11). A exigência de portões fechados decorre exclusivamente de uma condição do mandante e não pode, em hipótese alguma, servir de argumento para a modificação do calendário previamente estabelecido.

O Náutico conquistou em campo, de forma legítima, ao terminar a primeira fase na liderança, o direito a avançar diretamente para as semifinais, conforme previsto no formato da competição. Qualquer tentativa de alteração dessas datas representa uma quebra direta da isonomia esportiva, ao modificar condições que foram aceitas por todos os clubes antes do início do campeonato.

Não se trata apenas de local de jogo, mas de respeito às regras. Alterar o calendário neste momento significa interferir no equilíbrio da competição, criando um precedente grave.

O Clube possui planejamento esportivo e operacional definido desde o ano passado, com metas claras e organização de calendário, incluindo a programação de treinos e períodos de recuperação alinhados às datas de jogos definidas antes do início da competição.

Diante disso, o Clube Náutico Capibaribe se posiciona de forma firme e inequívoca contra qualquer alteração na data das semifinais, exigindo o cumprimento do regulamento, a manutenção do calendário e o respeito ao mérito esportivo conquistado dentro de campo.O Clube Náutico Capibaribe manifesta publicamente sua posição contrária às discussões que envolvem uma possível alteração na data das semifinais do Campeonato Pernambucano, por entender que tal medida fere os princípios básicos de isonomia, previsibilidade e respeito ao regulamento da competição.

O Estádio do Arruda encontra-se apto para a realização da partida de ida, marcada para esta quarta-feira (11). A exigência de portões fechados decorre exclusivamente de uma condição do mandante e não pode, em hipótese alguma, servir de argumento para a modificação do calendário previamente estabelecido.

O Náutico conquistou em campo, de forma legítima, ao terminar a primeira fase na liderança, o direito a avançar diretamente para as semifinais, conforme previsto no formato da competição. Qualquer tentativa de alteração dessas datas representa uma quebra direta da isonomia esportiva, ao modificar condições que foram aceitas por todos os clubes antes do início do campeonato.

Não se trata apenas de local de jogo, mas de respeito às regras. Alterar o calendário neste momento significa interferir no equilíbrio da competição, criando um precedente grave.

O Clube possui planejamento esportivo e operacional definido desde o ano passado, com metas claras e organização de calendário, incluindo a programação de treinos e períodos de recuperação alinhados às datas de jogos definidas antes do início da competição.

Diante disso, o Clube Náutico Capibaribe se posiciona de forma firme e inequívoca contra qualquer alteração na data das semifinais, exigindo o cumprimento do regulamento, a manutenção do calendário e o respeito ao mérito esportivo conquistado dentro de campo.