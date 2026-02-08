diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Patrick Allan marca gol olímpico, garante vitória do Santa Cruz e projeta semifinal contra o Náutico

Paulo Mota

Publicado: 08/02/2026 às 21:39

Patrick Allan, meia do Santa Cruz/Rafael Vieira

O Santa Cruz venceu o Decisão por 1 a 0 no Arruda, em partida de portões fechados, e avançou para a semifinal do Campeonato Pernambucano. O destaque do jogo foi Patrick Allan, autor do único gol da partida, um gol olímpico, o primeiro de sua carreira, aos cinco minutos do segundo tempo.

O meia foi o principal articulador do Tricolor, criando as melhores oportunidades em cobranças de faltas e chutes de longa distância. Após o jogo, Patrick Allan comentou sobre o gol e projetou o clássico contra o Náutico, seu ex-clube.

“O Ianson tava pedindo o gol para ele, e acho que raspou mesmo nele. Eu não sei. Mas se a arbitragem deu o gol pra mim, fico feliz. Agora vamos para o clássico, um jogo dificílimo, aberto e com duas equipes bem preparadas, tudo pode acontecer.”

Com a vitória, a Cobra Coral também garantiu presença na Copa do Brasil de 2027. A semifinal terá o Clássico das Emoções entre Náutico e Santa Cruz, enquanto o Sport enfrentará o Retrô, repetindo a última decisão do estadual. Timbu e o Leão da Ilha terão a vantagem de jogar a segunda partida em casa.

As datas e locais dos jogos de ida ainda não foram definidos, mas estão previstos para quarta e quinta-feira. Retrô e Santa Cruz dependem da recuperação do gramado da Arena Pernambuco.

 

