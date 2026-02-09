FPF descarta adiar semifinais; Santa Cruz x Náutico devem se enfrentar no Arruda com portões fechados

Santa Cruz e Náutico se enfrentam pela semifinal do Pernambucano de 2026 ( Rafael Vieira/CNC)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) descartou qualquer possibilidade de adiamento das partidas de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano. Com isso, o clássico entre Santa Cruz e Náutico deve mesmo ser realizado no estádio do Arruda, com portões fechados, na quarta-feira (11), enquanto Retrô e Sport, ainda seguem sem local.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, reforçou que a definição dos mandos de campo nas partidas é de responsabilidade exclusiva dos clubes e que a federação apenas aprova a decisão.

"O mando de campo é do Santa Cruz e do Retrô. Cabe a eles dizerem à federação hoje (segunda-feira), até às 16h, onde desejam exercer o mando de campo. Se o Retrô vai exercer nos Aflitos novamente, ou se vai para a Ilha (do Retiro). Se o Santa Cruz vai conseguir a Arena ou vai para o Arruda, é uma decisão dos clubes. A federação só homologa a decisão que é única e exclusivamente do clube, a FPF não tem poder de intervir no mando de campo", afirmou.

Evandro também explicou que, mesmo diante da intenção do Santa Cruz de tentar alterar o local e a data da partida, a mudança na tabela acabou inviabilizada pela negativa de Náutico e Sport, que estão envolvidos nas semifinais. Segundo ele, a decisão tem que ser unânime.

"A federação soube da intenção do Santa Cruz, ainda que não tivesse sido formulado oficialmente à federação, que não foi. Mas, mesmo assim, eu, para antecipar, consultei Náutico, Sport e Retrô. O Retrô ainda não respondeu, Náutico e Sport se posicionaram contra e vetaram a alteração da tabela, que é direito deles, porque eles são terceiros interessados. A federação não pode mudar se não houver concordância de todos. Bastaria um discordar e a federação não podia fazer. Então dois, Náutico e Sport, já vetaram completamente e denegaram a autorização para que a federação promova a alteração da tabela para adiamento da rodada de semifinais. Portanto, ficam mantidas quarta e quinta-feira", explicou.

Outro ponto destacado pelo presidente da FPF foi a questão do calendário por conta do Carnaval. Segundo ele, como a definição das datas já havia sido realizada previamente junto às autoridades de segurança pública, os dias das partidas das semifinais já estavam definidos, devido a presença de um clássico.

"Conforme foi estipulado pela polícia e pela federação muito antes do campeonato, a abertura do Carnaval se dá na quinta-feira (12), então na quinta não tem jogo de dois grandes juntos. Por isso, o clássico (Santa Cruz e Náutico) será na quarta-feira (11)", completou.

Com isso, a tendência é que o Santa Cruz exerça o mando de campo no Arruda, sem presença de público, já que a Arena Pernambuco segue sem condições de uso do gramado. Já a outra semifinal aguarda apenas a confirmação oficial do local por parte do Retrô dentro do prazo estipulado pela federação.

PARAÍBA

Sobre a possibilidade, nos bastidores, de o Santa Cruz levar o Clássico das Emoções para a Paraíba, o presidente da FPF afirmou que é uma alternativa mais complicada, devido às autorizações que seriam necessárias. Para isso, a Cobra Coral precisaria do aval da Polícia Militar da Paraíba, da Federação Paraibana e dos clubes envolvidos.