Santa Cruz vence Decisão e enfrenta Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano

Santa Cruz vence Decisão e garante vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil 2027
Publicado: 08/02/2026 às 20:05
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Num estádio do Arruda com portões fechados – devido à ausência de laudos técnicos –, o Santa Cruz venceu o Decisão por 1 a 0, neste domingo (08), no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Pernambucano. O único gol da partida foi marcado por Patrick Allan. O confronto, de caráter eliminatório, tinha duplo valor: avançar para a semifinal e assegurar uma vaga na Copa do Brasil de 2027.
O jogo
No retorno ao estádio do Arruda, o Santa Cruz começou pressionando no campo ofensivo e assumindo o controle das ações. Já o Decisão, em contrapartida, optou por um estilo mais objetivo, explorando os contra-ataques.
A primeira oportunidade de maior perigo surgiu na bola parada. Patrick Allan cobrou a falta com efeito, exigindo boa defesa de João Gabriel. O Cacique teve sua melhor chance na reta final do primeiro tempo. Após um cruzamento aparentemente inofensivo, Rokenedy se atrapalhou e quase deixou a bola nos pés do atacante Matheus Mosquito. Atento, Alex Ruan apareceu bem para afastar o perigo.
Apesar das tentativas de ambos os times em buscar o gol, a partida apresentou um nível técnico baixo, com poucas jogadas de emoção e muitos erros dos dois lados.
SEGUNDO TEMPO
Na volta para o segundo tempo, o Santa Cruz parecia manter o mesmo ritmo lento e a atuação abaixo do esperado. Até que, aos cinco minutos, Patrick Allan cobrou escanteio fechado, Ianson e Kayo Bahia atacaram a bola no primeiro pau, mas acabou entrando direto no gol de João Gabriel: 1 a 0.
#Pernambucano | GOL OLÍMPICO NO ARRUDA! PATRICK ALLAN! pic.twitter.com/wISSjtQbue— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 8, 2026
O Decisão respondeu de forma imediata. Após cruzamento pela esquerda, a bola passou por toda área, Bambam empurrou para as redes, em lance que contou com falha de Rokenedy. No entanto, com o auxílio da arbitragem de vídeo, o gol foi anulado por impedimento.
Em nova falha da defesa do Decisão, Patrick Allan arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de João Gabriel.
Em desvantagem no placar, o Cacique se lançou ao ataque e criou oportunidades: uma com Richarles e duas com Bambam. Na última chance clara, o centroavante teve tudo para marcar. Pedro Favela tentou recuar a bola, mas a entregou de graça a Bambam, que avançou, tentou a cavadinha, a defesa coral e, no rebote mesmo sem goleiro, mandou para fora. O Decisão desperdiçou uma excelente oportunidade.
O Tricolor do Arruda apresentou atuação aquém do esperado na segunda etapa. Após abrir o placar, a Cobra Coral optou por priorizar a marcação e por vezes sofreu com falhas do sistema defensivo. A equipe de Goiana se mostrou valente e tentou reagir, mas esbarrou na falta de qualidade técnica para concluir as jogadas.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ 1
Rokenedy; Israel, Ianson, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Wagner Balotelli (Andrey), Gabriel Galhardo (Pedro Favela), Patrick Allan (Renato) e Willian Júnior (Matheus Castilho); Vitinho (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.
DECISÃO 0
João Gabriel; Kauan Diego, Israel, Kaio Bahia e Mateus Rodrigues; Fernando Portel (Ricardo), Éder Monteiro (Mário) e Alexandre Melo (Jonas); Pablo (Lipek), Mosquito (Richarles) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.
Local: Estádio do Arruda, no Recife
Árbitro: Hugo Figueiredo
Assistentes: Bruno Vieira e Manoel Barbosa
VAR: Nairon Pereira
Cartões amarelo: Alexandre Melo e Jonas (DEC); Gabriel Galhardo (STA)
Gol: Patrick Allan (05'/2º),(STA)