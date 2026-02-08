Semifinais do Campeonato Pernambucano 2026 definidas; veja os duelos

Campeonato Pernambucano (Rafael Melo/FPF)

O Campeonato Pernambucano 2026 chega à fase decisiva. Com quatro equipes ainda na disputa, os confrontos das semifinais estão definidos: Náutico encara o Santa Cruz, em mais um Clássico das Emoções, e o Sport enfrenta o Retrô, repetindo o duelo da última final.

Náutico egarantiram suas vagas ainda na primeira fase, terminando como líder e vice-líder, respectivamente. O Retrô avançou após derrotar o Maguary por 2 a 1, nos Aflitos, garantindo a vaga depois de um empate por 1 a 1 na partida de ida. Já o Santa Cruz superou o Decisão, vencendo por 1 a 0 no Arruda, depois de triunfar por 2 a 1 na primeira partida.

Com isso, a semifinal terá os seguintes confrontos: Náutico x Santa Cruz, clássico conhecido como “Clássico das Emoções”, e Sport x Retrô, repetição da última decisão do estadual. Náutico e Sport terão a vantagem de disputar a segunda partida em casa.

As datas e locais dos jogos de ida ainda não foram definidos pela Federação Pernambucana de Futebol, mas estão previstos para a próxima quarta e quinta-feira. O Retrô e o Santa Cruz dependem da recuperação do gramado da Arena Pernambuco.

Agora, apenas quatro equipes seguem na briga pelo título, em busca de uma vaga na grande final do Campeonato Pernambucano 2026.

