Náutico inicia venda de ingressos para semifinal do Pernambucano nos Aflitos

O Náutico iniciou a venda de ingressos para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. Líder da primeira fase, o Timbu garantiu o direito de decidir a vaga nos Aflitos e deve entrar em campo no próximo dia 21 de fevereiro, com horário ainda a ser confirmado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

A expectativa é de casa cheia para o confronto decisivo. O adversário alvirrubro sairá do embate entre Santa Cruz e Decisão. Caso o Tricolor avance, um novo Clássico das Emoções pode movimentar o Estadual, com previsão de torcida única do clube mandante nas duas partidas, conforme alinhamento prévio para clássicos na competição.

Os ingressos já estão disponíveis para a torcida através do site FutebolCard. Os valores variam de acordo com o setor.

Caldeirão - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Hexa - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Vermelho - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Cadeiras - R$ 180 (inteira)

Além da venda para o público geral, o modelo de check-in para sócios já foi liberado na plataforma Sócio Timbu, garantindo prioridade e benefícios aos associados.