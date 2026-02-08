Náutico inicia venda de ingressos para semifinal do Pernambucano nos Aflitos
Líder da 1ª fase, o Timbu jogará a volta das semis como mandante
Publicado: 08/02/2026 às 17:45
Recife, PE, 01/10/2025 - NÁUTICO X GUARANI - Na tarde deste sábado(13), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Guarani, pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)
O Náutico iniciou a venda de ingressos para o duelo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano 2026. Líder da primeira fase, o Timbu garantiu o direito de decidir a vaga nos Aflitos e deve entrar em campo no próximo dia 21 de fevereiro, com horário ainda a ser confirmado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).
A expectativa é de casa cheia para o confronto decisivo. O adversário alvirrubro sairá do embate entre Santa Cruz e Decisão. Caso o Tricolor avance, um novo Clássico das Emoções pode movimentar o Estadual, com previsão de torcida única do clube mandante nas duas partidas, conforme alinhamento prévio para clássicos na competição.
Os ingressos já estão disponíveis para a torcida através do site FutebolCard. Os valores variam de acordo com o setor.
- Caldeirão - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
- Hexa - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
- Vermelho - R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)
- Cadeiras - R$ 180 (inteira)
Além da venda para o público geral, o modelo de check-in para sócios já foi liberado na plataforma Sócio Timbu, garantindo prioridade e benefícios aos associados.
BILHETERIA ABERTA PARA O PÚBLICO GERAL ????????????????????— Náutico (@nauticope) February 8, 2026
TORCEDOR, JÁ TÁ LIBERADO!
FAÇA SEU CHECK-IN OU GARANTA SEU INGRESSO PARA SEMIFINAL DO PERNAMBUCANO E VAMOS FAZER FERVER O CALDEIRÃO DOS AFLITOS! ????????????????
CHECK-IN:https://t.co/pTh98v2TRK
COMPRE AQUI: https://t.co/eS8hsmVmNx… pic.twitter.com/frZnyDHFKC