Arena Pernambuco propõe mudança de datas e expõe crise de estádios no Estadual

Arena Pernambuco (Cortesia)

A indefinição sobre o uso de estádios no Pernambucano de 2026 ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (09). Em nota oficial, a Arena Pernambuco informou que deseja alterar as datas das partidas de ida das semifinais, entre Retrô x Sport e Santa Cruz x Náutico, devido a atual situação do gramado.

Na nota oficial divulgada pela Arena, é informado que o campo ainda não está em condições ideais para a realização de partidas, devido ao grande número de jogos que ocorreram no mês de janeiro e aos demais eventos que acontecem no local. Além disso, destacou que a Arena de Pernambuco e a Secretaria de Defesa Social já tratam da segurança dos jogos, onde propõem a mudança das datas que estavam originalmente marcadas para o meio desta semana para os dias 18 e 19 de fevereiro.

A preocupação com o gramado não é de hoje. Desde o início do Pernambucano, a Arena se tornou o palco principal da competição, com cinco dos oito clubes utilizando o Estádio como sua casa, entre eles Santa Cruz, Retrô, Jaguar, Vitória-PE e Maguary, o que concentrou quase metade de todos os jogos da primeira rodada na Arena.

Além disso, no comunicado, a administração da Arena também informou que uma reunião será realizada nesta segunda-feira (9) com a Federação Pernambucana de Futebol, os clubes que mandam jogos na Arena e a empresa responsável pela manutenção do campo, para definir as condições de uso local para as próximas partidas do Estadual.

Santa Cruz e o mando de campo

Para o Pernambucano de 2026, o Santa Cruz é um dos times que seguem utilizando a Arena como sua casa, em razão de não poder atuar no Arruda com público, vivendo um cenário incômodo para a torcida coral. Com os problemas no gramado, o Santa Cruz teve que recorrer a transferência de jogos para o próprio Arruda, mas sem torcida.

Diante da possibilidade de alteração no calendário, o Santa Cruz avalia, nos bastidores, levar a partida para fora do estado, com a Paraíba surgindo como alternativa, para evitar uma mudança na data da semifinal.

A situação evidencia a falta de Estádios aptos para receber partidas do campeonato. Com o Arruda sem público e ainda em obra, Santa Cruz, Retrô, Jaguar e Vitória-PE não possuem estádio próprio que atendam às exigências legais para o campeonato. O Maguary, também está inclusivo, mandando seus jogos no Arthur Tavares de Melo, em Bonito, mas enfrenta limitações, especialmente pela falta de iluminação, o que já provocou mudanças de horários em partidas da equipe.

Eventos e desgaste

A sobrecarga da Arena Pernambuco não veio apenas das partidas do Campeonato Pernambucano. Ao longo das últimas semanas, o estádio também recebeu eventos, como um show gospel e torneios de X1, o que desgastou ainda mais o gramado e intensificou a preocupação dos clubes que mandam seus jogos na Arena para as partidas decisivas do Pernambucano.

Diante desse contexto, a proposta de ajuste das datas feita pela Arena Pernambuco busca ganhar tempo para os colaborados garantirem condições minimamente adequadas para que o gramado suporte as semifinais.