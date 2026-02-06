Com mudança no regulamento, confira últimos duelos de mata-mata de Sport e Náutico na Série B

Os clubes pernambucanos se reencontram com a fórmula de disputa em mata-mata na Segunda Divisão de 2026

Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

Com a mudança feita pela CBF na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, Sport e Náutico se reencontram com a fórmula de mata-mata na competição. Os representantes pernambucanos voltam ao sistema de disputa após participarem das duas últimas edições da Segundona com confrontos eliminatórios.

O Leão da Ilha esteve envolvido na última Série B com fase de mata-mata, ainda no ano de 2002. Na ocasião, a equipe pernambucana avançou na 2º posição nos pontos corridos, conquistando 50 pontos após 25 jogos em turno único.

Apesar da boa campanha, o Sport sofreu o revés do sistema eliminatório e foi desclassificado nas quartas de final. Após jogos de ida e volta, clube rubro-negro sofreu derrota por 3 a 2 no agregado para o Paulista, que havia sido 7º colocado, e não disputou uma vaga pelo acesso à elite nacional na ocasião.

O Náutico também traz memórias ruins do último mata-mata em que disputou na Segunda Divisão. Em 2001, o clube alvirrubro avançou na 3ª posição do Grupo A para o mata-mata, em pontos corridos com grupos regionalizados de 14 equipes.

Nas quartas de final, o Timbu acabou sendo superado pelo Figueirense no cruzamento com 2º colocado do Grupo B e deu adeus ao sonho do acesso à Série A. Na época, os times que avançassem do mata-mata disputavam um quadrangular para subir de divisão.

