Chega a 80 o número de adolescentes baleados em 2026 no Grande Recife, diz Fogo Cruzado
Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta ainda que 10 dos jovens foram atingidos por balas em operações policiais
Publicado: 30/09/2026 às 20:25
O primeiro caso de adolescente baleado noticiado pelo Diario em 2026 ocorreu em janeiro no Campo da União, no Bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/ Google Street View)
O número de adolescentes baleados no Grande Recife chegou a 80 entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total, 51 morreram e 29 ficaram feridos.
Entre as ocorrências noticiadas pelo Diario em 2026 estão casos de adolescentes baleados nos bairros de Jardim Fragoso (Olinda), Salgadinho (Olinda), Macaxeira (Recife), Nova Descoberta (Recife) e Cohab (Cabo de Santo Agostinho).
O levantamento também aponta um aumento nos casos envolvendo adolescentes durante ações e operações policiais. Dez jovens entre 12 e 17 anos foram baleados nesse contexto nos primeiros oito meses deste ano, o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando cinco adolescentes foram atingidos.
As dez vítimas representam 16% das 61 pessoas baleadas em ações policiais na Região Metropolitana do Recife no período. Em média, mais de um adolescente foi baleado por mês nesse tipo de ocorrência.
O crescimento ocorre em um ano que também registra o maior número de tiroteios envolvendo ações policiais no Grande Recife desde 2019. Entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizadas 76 ocorrências, segundo o Fogo Cruzado.
No mesmo período de 2025, foram 47 tiroteios envolvendo ações policiais, com 44 pessoas baleadas. Destas, cinco eram adolescentes.
O levantamento mostra ainda que, em 2019, foram registrados 50 tiroteios desse tipo e 38 pessoas baleadas, sendo dois adolescentes. Em 2020, foram 48 tiroteios e 50 baleados, com sete adolescentes entre as vítimas. Em 2021, foram 55 tiroteios e 49 baleados, sendo dois adolescentes. Em 2022, foram 40 ocorrências e 44 pessoas baleadas, cinco delas adolescentes. Já em 2023, houve 61 tiroteios e 65 baleados, sem registro de adolescentes atingidos. Em 2024, foram 46 tiroteios e 49 baleados, sendo três adolescentes. No ano seguinte, 47 ocorrências deixaram 44 pessoas baleadas, cinco delas adolescentes.
A equipe do Diario entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) para saber se o órgão tem conhecimento dos casos e quais medidas são tomadas para frear o aumento de adolescentes baleados no estado, mas até o momento não houve retorno. O canal segue aberto para eventuais manifestações.