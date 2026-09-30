Chega a 80 o número de adolescentes baleados em 2026 no Grande Recife, diz Fogo Cruzado

Levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta ainda que 10 dos jovens foram atingidos por balas em operações policiais

O primeiro caso de adolescente baleado noticiado pelo Diario em 2026 ocorreu em janeiro no Campo da União, no Bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O número de adolescentes baleados no Grande Recife chegou a 80 entre janeiro e agosto de 2026, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Do total, 51 morreram e 29 ficaram feridos.

Entre as ocorrências noticiadas pelo Diario em 2026 estão casos de adolescentes baleados nos bairros de Jardim Fragoso (Olinda), Salgadinho (Olinda), Macaxeira (Recife), Nova Descoberta (Recife) e Cohab (Cabo de Santo Agostinho).

O levantamento também aponta um aumento nos casos envolvendo adolescentes durante ações e operações policiais. Dez jovens entre 12 e 17 anos foram baleados nesse contexto nos primeiros oito meses deste ano, o dobro do registrado no mesmo período de 2025, quando cinco adolescentes foram atingidos.

As dez vítimas representam 16% das 61 pessoas baleadas em ações policiais na Região Metropolitana do Recife no período. Em média, mais de um adolescente foi baleado por mês nesse tipo de ocorrência.

O crescimento ocorre em um ano que também registra o maior número de tiroteios envolvendo ações policiais no Grande Recife desde 2019. Entre janeiro e agosto de 2026, foram contabilizadas 76 ocorrências, segundo o Fogo Cruzado.

No mesmo período de 2025, foram 47 tiroteios envolvendo ações policiais, com 44 pessoas baleadas. Destas, cinco eram adolescentes.

O levantamento mostra ainda que, em 2019, foram registrados 50 tiroteios desse tipo e 38 pessoas baleadas, sendo dois adolescentes. Em 2020, foram 48 tiroteios e 50 baleados, com sete adolescentes entre as vítimas. Em 2021, foram 55 tiroteios e 49 baleados, sendo dois adolescentes. Em 2022, foram 40 ocorrências e 44 pessoas baleadas, cinco delas adolescentes. Já em 2023, houve 61 tiroteios e 65 baleados, sem registro de adolescentes atingidos. Em 2024, foram 46 tiroteios e 49 baleados, sendo três adolescentes. No ano seguinte, 47 ocorrências deixaram 44 pessoas baleadas, cinco delas adolescentes.

A equipe do Diario entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) para saber se o órgão tem conhecimento dos casos e quais medidas são tomadas para frear o aumento de adolescentes baleados no estado, mas até o momento não houve retorno. O canal segue aberto para eventuais manifestações.