Homem encontrado ferido em UPA pode ter ligação com ataque a jovem de 16 anos no Recife, diz PM

O caso aconteceu na noite da segunda-feira (5), na Rua Campo da União, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Um jovem encontrado baleado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, pode ter relação com a tentativa de homicídio contra um adolescente de 16 anos, de acordo com a Polícia Militar de Pernambuco.

O caso aconteceu na noite da segunda-feira (5), na Rua Campo da União, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

Segundo a PM, policiais do 11º Batalhão realizavam rondas na área quando foram informados de que um adolescente havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Durante as diligências, o efetivo se deparou com cerca de seis suspeitos armados, que passaram a atirar contra os policiais.



Houve troca de tiros, mas o grupo conseguiu fugir. No local, os militares apreenderam uma pistola Taurus, modelo PT-57, calibre .22, um carregador sem munições e dois aparelhos celulares. O material foi recolhido e apresentado na Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

O adolescente baleado foi socorrido pela própria equipe policial e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. Após atendimento inicial, ele foi transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Centro do Recife.

Ainda conforme a PM, horas depois, um jovem deu entrada na UPA da Caxangá com três ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. O caso também teria ocorrido na Rua Campo da União. A vítima foi levada à unidade de saúde pela avó e pela companheira.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do crime.

