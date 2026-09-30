Morre, aos 82 anos, o ex-deputado Edgar Moury Fernandes 

Ao longo de sua carreira, Moury manteve uma aliança política com o ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos

Edgar Moury Fernandes Sobrinho foi ex-deputado estadual e federal de Pernambuco. (reprodução/redes sociais)

Morreu, nesta quarta-feira (30), o ex-deputado estadual e federal Edgar Moury Fernandes Sobrinho. Ele estava internado em uma unidade de saúde para o tratamento de um câncer. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas oficialmente pelos familiares.

Graduado em Direito e filiado historicamente ao PMDB (atual MDB), Edgar Moury iniciou sua trajetória parlamentar na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), instituição na qual cumpriu quatro mandatos como deputado estadual. Posteriormente, expandiu sua atuação para o cenário nacional ao ser eleito deputado federal pelo mesmo partido.

Ao longo de sua carreira, Moury manteve uma aliança política com o ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos. Além do trabalho conjunto em pleitos eleitorais, integrou o grupo que atuou na oposição ao regime militar e no movimento pela redemocratização do Brasil. Durante o governo de Vasconcelos no Executivo estadual, exerceu o cargo de secretário da Casa Civil, coordenando a articulação política da gestão.

Em nota oficial encaminhada à imprensa, a Assembleia Legislativa de Pernambuco manifestou pesar pelo falecimento do ex-parlamentar. "A Assembleia Legislativa de Pernambuco expressa seus pêsames e se solidariza com familiares e amigos do ex-deputado neste momento de despedida e saudade", declarou a Casa Legislativa.