Adolescente de 13 anos é morto a tiros no bairro do Fragoso, em Olinda

De acordo com informações preliminares, o adolescente de 13 anos era usuário de drogas

Crime foi registrado na rua Maria Wanderley de Queiroz (Reprodução/Google Street View)

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros no bairro do Fragoso, em Olinda, na madrugada da última sexta-feira (19). O corpo do jovem foi encontrado por agentes do 1º Batalhão da Polícia Militar, inicialmente acionado para uma ocorrência de averiguação.

Informações preliminares dão conta de que o jovem era usuário de drogas e que, antes de ser encontrado morto, teria deixado sua residência portando uma arma do pai, que é policial penal. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou o caso como uma ocorrência de homicídio consumado.

A corporação investiga o caso. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social também informou que vai instaurar um procedimento preliminar objetivando verificar eventual repercussão administrativa dos fatos.