Adolescente de 13 anos é morto com tiro na cabeça dentro de barbearia em Olinda

Segundo informações preliminares, a vítima aguardava atendimento, na companhia do irmão de 15 anos, quando foi atingida por um disparo

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um adolescente de 13 anos foi morto com um tiro na cabeça dentro de uma barbearia, localizada no bairro de Salgadinho, em Olinda. Segundo informações preliminares, a vítima aguardava atendimento, na companhia do irmão de 15 anos, quando foi atingida por um disparo.

Conforme informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Diario, o crime aconteceu no último sábado (8) e foi registrado como homicídio consumado. A reportagem questionou se o adolescente teria sido socorrido para alguma unidade de saúde, mas, de acordo com a corporação, ele foi encontrado sem vida dentro do estabelecimento.

A Polícia Civil informou que as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido. Até o momento, não foi registrada prisão de suspeitos.