Incêndio atinge laboratório no Departamento de Física da UFPE

Não houve feridos e a hipótese é de causas acidentais em forno utilizado par aquecer substâncias

As causas exatas e danos serão identificados após ação dos bombeiros (Karol Rodrigues/ DP Foto)

Um incêndio atingiu um laboratório de pesquisa do Departamento de Física da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) na tarde desta quarta (30) no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Não houve feridos. A suspeita é de que as chamas tiveram origem de forma acidental em um forno mufla, equipamento utilizado para aquecimento de substâncias em alta temperatura.

O Corpo de Bombeiros foi ao local com duas viaturas. Apenas após a saída dos brigadistas será possível avaliar os danos e as causas com mais precisão, segundo informações enviadas ao Diario pela assessoria de comunicação da universidade.

O Departamento de Física fica no CCEN (Centro de Ciências Exatas e da Natureza), na Área 2 do Campus da UFPE.

Danos

A situação começou a sair de controle por volta das 13h30, após algumas pessoas, que trabalham no local, estarem fazendo a manipulação de um produto químico dentro de uma mufla.

O fogo tentou ser controlado no local com extintores de incêndio, mas sem êxito. A equipe técnica que manipulava os produtos acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o isolamento da área.

O tenente Aldo, do Corpo de Bombeiros, comentou que a equipe chegou com equipamentos para dar apoio na ocorrência. “Já tinha uma viatura mais próxima da Ceasa dando o primeiro combate. Assim, trouxemos mais equipamentos para dar apoio na ocorrência”, relatou.

A diretora de manutenção da Superintendência de Infraestrutura da UFPE, Vanessa Silva, destacou que não é possível estimar o dano causado no local. “Ainda não é possível a identificar a extensão do dano do prejuízo, mas sabemos que atingiu apenas um laboratório. Desligamos toda a energia para fazer o fechamento dessa água, pois houve dano na tubulação e deixaremos tudo isolado. Amanhã, a equipe técnica irá analisar a extensão do dano para que a gente faça as ações de correção”, ressaltou.

