Adolescente fardado é morto a tiros na volta da escola, no Cabo de Santo Agostinho

O crime aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (12), no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife

Sede do DHPP, no Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP Foto)

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros enquanto retornava da escola no final da tarde desta quarta-feira (12), no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o crime aconteceu em via pública. O adolescente estava fardado e voltava da escola quando homens armados o interceptaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local. O adolescente morreu no local sem chance de socorro.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de Perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A vítima, um adolescente de 15 anos, foi encontrado sem vida, com disparos de arma de fogo, no bairro da Cohab, no Cabo de Santo Agostinho”, afirmou.

As investigações seguem em andamento.