Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Nova Descoberta, zona norte do Recife

O adolescente foi morto na noite desta terça-feira (31), dentro da casa onde morava, na comunidade de Brejo de Beberibe, no bairro de Nova Descoberta, zona norte do Recife

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um adolescente, de 16 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (31), na comunidade de Brejo de Beberibe, no bairro de Nova Descoberta, na zona norte do Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, o adolescente estava dentro de casa quando dois homens encapuzados invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram após o crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.

