Feriadão de 7 de setembro: confira a previsão do tempo em Pernambuco

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco entre o sábado (5) e a segunda (7)

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife durante o feriadão de 7 de setembro, período que engloba o sábado (5), o domingo (6) e a segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil. O órgão também aponta a possibilidade de precipitações para as sub-regiões da Mata Norte e da Mata Sul. Já o Agreste e o Sertão pernambucanos devem ter dias claros a parcialmente nublados, sem registro de chuva.

De acordo com a última atualização da Apac, publicada às 8h48 desta sexta-feira (4), as localidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva de intensidade fraca nas primeiras horas do dia deste sábado (5).

Confira a previsão do tempo detalhada para o feriadão:

Grande Recife

Com tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas isoladas de chuva rápida e fraca durante a madrugada e no início da manhã. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 24 °C neste sábado (5). Já no domingo (6) e na segunda-feira (7), a agência prevê chuva fraca em toda a área metropolitana.

Mata Norte

A previsão para a Zona da Mata Setentrional também indica precipitações isoladas, rápidas e de intensidade fraca no período da madrugada e nas primeiras horas do dia, sob céu parcialmente nublado. A temperatura máxima alcança os 30 °C, e a mínima fica em 21 °C neste sábado (5). No domingo (6) e na segunda-feira (7), a previsão se mantém com chuva fraca.

Mata Sul

Seguindo a tendência das demais regiões do litoral e da Zona da Mata Norte, a Mata Sul terá pancadas isoladas de chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 30 °C e mínima de 21 °C no sábado (5). A Apac prevê chuva fraca também durante o domingo (6) e a segunda-feira (7).

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 31 °C no sábado (5). No domingo (6) e na segunda-feira (7), a agência não prevê chuva para a localidade.

Sertão

Com céu variando de claro a parcialmente nublado, a região não deve registrar chuva. No sábado (5), os termômetros marcam entre 19 °C e 37 °C. A agência reforça a ausência de chuva no Sertão pernambucano para o domingo (6) e a segunda-feira (7).