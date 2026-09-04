Feriado de 7 de setembro: veja o que abre e fecha

Funcionamento do comércio será facultativo, e shoppings abrirão em horário especial no feriado

O comércio do Centro do Recife funcionará de maneira facultativa (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Na próxima segunda-feira (7), será feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), o comércio do Centro do Recife funcionará de maneira facultativa. Caberá aos lojistas definir se os estabelecimentos irão abrir e em qual horário.



Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife funcionarão em horário especial.



Confira abaixo os horários de funcionamento dos centros comerciais

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - 11h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping Afogados - das 9h às 18h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h.



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h;

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

Loja da Neoenergia fecham apenas no dia 7

As lojas da Neoenergia Pernambuco funcionarão normalmente no final de semana que antecede o feriado de 7 de Setembro, garantindo aos clientes o acesso aos serviços presenciais em todo o Estado. Já na segunda-feira (07),quando será celebrada a Independência do Brasil, as unidades estarão fechadas.



O atendimento será retomado na terça-feira (08), quando todas as lojas voltam a operar em horário regular.



Durante todo o feriado, os clientes permanecem contando com os canais digitais da distribuidora, que funcionam 24 horas por dia. Por meio do site oficial (www.neoenergia.com), do aplicativo Neoenergia, do Whatsapp (81 32176990) e do teleatendimento (116 - ligação gratuita), é possível acessar diversos serviços sem a necessidade de deslocamento.