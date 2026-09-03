Previsão do tempo: Apac prevê chuva no Grande Recife nesta sexta-feira (4)

De acordo com a última atualização da Apac, as localidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva

Ciclista saiu de casa preparado para o dia de chuva (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para o Grande Recife nesta sexta-feira (4). O órgão também aponta a possibilidade de precipitações para as sub-regiões da Mata Norte e da Mata Sul. Já o Agreste e o Sertão pernambucanos devem ter dia claro a parcialmente nublado, sem registro de chuva.

De acordo com a última atualização da Apac, publicada às 9h14 desta quinta-feira (3), as localidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Norte e Sul devem registrar chuva de intensidade fraca nas primeiras horas do dia.

Confira a previsão do tempo detalhada:

Grande Recife

Com tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana do Recife terá pancadas isoladas de chuva fraca durante a madrugada e no início da manhã. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 24 °C.

Mata Norte

A previsão para a Zona da Mata Setentrional também indica precipitações isoladas de intensidade fraca no período da madrugada e nas primeiras horas do dia, sob céu parcialmente nublado. A temperatura máxima alcança os 30 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

Seguindo a tendência das demais regiões do litoral e Zona da Mata Norte, a Mata Sul terá pancadas isoladas de chuva fraca entre a madrugada e o início da manhã. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 30 °C e mínima de 21 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia claro a parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 18 °C e 31 °C.

Sertão

Com céu variando de claro a parcialmente nublado, a região não deve registrar chuva. Os termômetros marcam entre 19 °C e 37 °C.