Dono de bar é morto a tiros na Praia de Carne de Vaca, em Goiana

Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), no município de Goiana, na Zona da Mata Norte

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Um dono de bar, de 63 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (03), na Praia de Carne de Vaca, no município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A vítima foi identificada por populares como Sérgio.

De acordo com informações repassadas à polícia, Sérgio estava sentado em uma cadeira próximo ao estabelecimento comercial quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima morreu no local, sem chance de ser socorrida.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela 16ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH) de Goiana.

“A vítima, um homem de 63 anos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça. Segundo informações iniciais, dois indivíduos não identificados chegaram ao local a pé e utilizando capuzes”, afirmou.

Ainda conforme a corporação, as diligências foram iniciadas pela equipe policial com o objetivo de identificar os responsáveis pelo crime, bem como esclarecer a motivação e as circunstâncias do homicídio.

