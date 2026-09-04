Prévias de Olinda iniciam folia neste feriadão de 7 de setembro

Apesar da abertura oficial das prévias de Olinda acontecer na segunda (7), com o desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, os foliões poderão curtir cortejos neste domingo (6)

Pitombeira dos Quatro Cantos fará a abertura oficial das prévias carnavalescas (Foto: Priscilla Melo/DP Foto)

Mesmo faltando cerca de cinco meses para o Carnaval 2027, os foliões já podem cair no paço do frevo neste feriadão de 7 de setembro, que acontece neste fim de semana, com a abertura das prévias de Olinda.

Apesar da abertura oficial da festa acontecer nesta segunda-feira (7), com o tradicional desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, a folia já toma conta das ladeiras neste domingo (6), com o cortejo do Sombatuki, que terá concentração às 14h, no Espaço Multicultural Sombatuki. A saída está prevista para às 15h.

Além desse cortejo, o Troça Carnavalesca Mista (TCM) Os Lombras da Cachaça também irá desfilar pelo Sítio Histórico de Olinda, com saída às 17h, no Clube Vassourinhas.

Com relação a abertura oficial das prévias, que acontece na segunda (7), o desfile de Pitombeira dos Quatro Cantos terá concentração a partir das 13h, com saída prevista para às 16h.

Vale ressaltar também que esse cortejo da Pitombeira marca o início das comemorações dos 80 anos da troça.

Outras opções de folia

Para as pessoas que querem fugir da agitação dos cortejos, os foliões poderão curtir ensaios de grupos de samba e de maracatu. No domingo (6), por exemplo, haverá a Oficina Samba Soul Delas, que acontece a partir das 14h, na Praça do Carmo.

Outro ensaio aberto que acontecerá no domingo (6) é o da Bateria Tôae, que se reunirá a partir das 16h, na Rua 27 de Janeiro, ao lado da sede da Pitombeira.

Já para os amantes do maracatu, o grupo Batuques de Pernambuco irá realizar seu ensaio aberto no domingo (06), na Praça do Carmo, a partir das 15h.

Também haverá no domingo (06) o Festival da Diversidade de Olinda, com concentração às 13h, na Rua 12 de dezembro, em Águas Compridas. Entre as atrações confirmadas, estão: Gordinho Bolado, Banda Tsunami, Cheila Swing do Pará, Rafa Monnah, Marlinho RDC e Banda Sua.

Segurança

De acordo com a Prefeitura de Olinda, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) garantiu a presença de mais de 600 agentes de segurança para a abertura oficial das prévias. Além disso, a Defesa Civil da cidade alerta sobre a proibição das garrafas de vidro durante a folia.

Entre as ações que serão realizadas pela Prefeitura de Olinda durante as prévias, estão: restrição de acesso de ambulantes não cadastrados; orientação aos comerciantes sobre o controle de acesso à Rua de São Bento, 13 de Maio e 27 de Janeiro; fiscalização de comerciantes que devem exercer o controle permanente sobre clientes para não usarem vasilhames de vidro na área externa do estabelecimento.

Além dessas ações, a gestão municipal afirmou que irá monitorar o cumprimento do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e utilização sonora dentro dos parâmetros estipulados pelas leis.

Segundo a Prefeitura de Olinda, o funcionamento é permitido das 8h às 23h, de domingo a quarta, e das 8h à 1h na quinta até o sábado.

Pontos de controles de acesso

Durante as prévias, a entrada de veículos de moradores do Sítio Histórico de Olinda só será permitida mediante apresentação de comprovante de residência ou adesivo do último Carnaval.

Veículos particulares conduzindo clientes de bares e restaurantes também poderão trafegar, assim como táxis e transporte de aplicativo, desde que comprove que esteja em viagem.

Além disso, carros da Prefeitura, BPTur e viaturas de urgência têm trânsito livre.

Ao todo, serão cinco pontos de controle de acesso, distribuídos na Rua 27 de Janeiro (Prefeitura), na Focca (Avenida Liberdade), no Alto da Sé (impedir descida na Ladeira da Sé, exceto moradores que residam entre a Ladeira da Sé e Rua do Bonfim), no 13 de Maio e na Igreja da Misericórdia (impedir descida de veículos pela Ladeira da Misericórdia – desviar fluxo para a Rua Saldanha Marinho).

Outros serviços

De acordo com a Prefeitura de Olinda, o Conselho Tutelar e o CREAS vão acompanhar ações prioritárias voltadas para cessar riscos decorrentes de adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas e entorpecentes. Também ocorrerá fiscalização de trabalho informal.

Na área da saúde, será instalada uma Unidade Básica na Praça do Carmo. Também ocorrerá distribuição de preservativos, além orientações e testagens rápidas.

A Vigilância Sanitária também realizará fiscalização de alimentos e bebidas, controle de gelo e água dos estabelecimentos.

Para as mulheres, será montada uma Rede de Proteção, além da realização de campanhas como “Não é não”, “Respeito também faz parte da folia” e “Assédio não é brincadeira”.

Em casos de denúncias, as pessoas podem ligar para o 180, 190, 153 e o 99879-0022.